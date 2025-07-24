Запорожье атаковано «шахедами»: ранена женщина, повреждены дачные кооперативы и учебное заведение

43-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки по Васильевскому району Запорожской области. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

Также, по его словам, в ночь на четверг, 24 июля, враг атаковал город Запорожье и Запорожский район 9 "шахедами", удары были нанесены по дачным кооперативам.

В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории. Сейчас возгорание ликвидировано - рассказал Федоров.

Он уточнил, что еще один удар пришелся по корпусу учебного заведения, который на сегодня не используется.

"Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали. Предварительно, без пострадавших", - добавил глава Запорожской ОВА.

Напомним

В течение суток 22 июля Запорожская область подверглась 456 ударам по 12 населенным пунктам, зафиксировано 19 сообщений о разрушениях. Атаки включали авиаудары, БпЛА, РСЗО и артиллерийские обстрелы, мирные жители не пострадали.

21 июля в поселке Степногорск Запорожской области российские военные атаковали гражданский автомобиль FPV-дронами, в результате чего он сгорел дотла. Водитель успел выпрыгнуть из автомобиля.

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