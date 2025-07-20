Оккупанты ударили по Запорожью: ранен пожилой мужчина

В результате очередной атаки российских войск в Васильевском районе Запорожья повреждены частный дом, автомобиль и прилегающая территория.

Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

Россияне нанесли удар по Васильевскому району. В результате атаки повреждены частный дом, автомобиль и прилегающая территория. Мужчина 78 лет получил ранения - говорится в сообщении.

Напомним

УНН передавал, что в течение суток оккупанты нанесли 457 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 328 атак БПЛА, 8 обстрелов из РСЗО и 113 артиллерийских ударов, что привело к разрушениям.