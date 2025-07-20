Оккупанты ударили по Запорожью: ранен пожилой мужчина
Киев • УНН
В результате российской атаки в Васильевском районе Запорожья повреждены частный дом, автомобиль и прилегающая территория. 78-летний мужчина получил ранения.
В результате очередной атаки российских войск в Васильевском районе Запорожья повреждены частный дом, автомобиль и прилегающая территория.
Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
Россияне нанесли удар по Васильевскому району. В результате атаки повреждены частный дом, автомобиль и прилегающая территория. Мужчина 78 лет получил ранения
Напомним
УНН передавал, что в течение суток оккупанты нанесли 457 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 328 атак БПЛА, 8 обстрелов из РСЗО и 113 артиллерийских ударов, что привело к разрушениям.