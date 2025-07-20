росія за добу обстріляла 18 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 457 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 328 атак БПЛА, 8 обстрілів з РСЗВ та 113 артилерійський удар, що призвело до руйнувань. Про це інформує очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

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За словами чиновника, війська рф здійснили 8 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Ольгівському, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці та Червоній Криниці.

328 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нове Запоріжжя, Новослобідку, Нижню Хортицю, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Ольгівське - йдеться у дописі.

Іван Федоров повідомив, що також зафіксовано:

8 обстрілів із РСЗВ накрили Запоріжжя, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку.

113 артилерійських ударів завдано по території Малокатеринівки, Біленького, Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Ольгівського.

"Надійшло 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об’єктів інфраструктури", - додав очільник обласної військової адміністрації.

Нагадаємо

У ніч на 20 липня росія атакувала Запоріжжя та Запорізький район, поранивши чоловіка та спричинивши численні пожежі. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено приватні будинки. Дві жінки отримали поранення у Василівському районі, ще одна жінка постраждала в Запоріжжі.

рф обстріляла прифронтові громади Запоріжжя артилерією та дронами - ОВА