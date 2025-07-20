Россия за сутки обстреляла 18 населенных пунктов Запорожской области - ОВА

За сутки оккупанты нанесли 457 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 328 атак БПЛА, 8 обстрелов из РСЗО и 113 артиллерийских ударов, что привело к разрушениям. Об этом информирует глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, войска РФ совершили 8 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Ольговскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Красной Кринице.

328 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новое Запорожье, Новослободку, Нижнюю Хортицу, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Ольговское. - говорится в сообщении.

Иван Федоров сообщил, что также зафиксировано:

8 обстрелов из РСЗО накрыли Запорожье, Каменское, Гуляйполе, Щербаки и Малую Токмачку.

113 артиллерийских ударов нанесено по территории Малокатериновки, Беленького, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Ольговского.

"Поступило 23 сообщения о разрушении квартир, частных домов, гаражей и объектов инфраструктуры", - добавил глава областной военной администрации.

Напомним

В ночь на 20 июля Россия атаковала Запорожье и Запорожский район, ранив мужчину и вызвав многочисленные пожары. В результате атаки БпЛА повреждены частные дома. Две женщины получили ранения в Васильевском районе, еще одна женщина пострадала в Запорожье.

РФ обстреляла прифронтовые общины Запорожья артиллерией и дронами - ОВА