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Россия за сутки обстреляла 18 населенных пунктов Запорожской области - ОВА

Киев • УНН

 • 452 просмотра

За сутки оккупанты нанесли 457 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области, включая 328 атак БПЛА и 113 артиллерийских обстрелов. Зафиксировано 23 сообщения о разрушениях жилья и инфраструктуры.

Россия за сутки обстреляла 18 населенных пунктов Запорожской области - ОВА

За сутки оккупанты нанесли 457 ударов по 18 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 328 атак БПЛА, 8 обстрелов из РСЗО и 113 артиллерийских ударов, что привело к разрушениям. Об этом информирует глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, войска РФ совершили 8 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Ольговскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке и Красной Кринице.

328 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новое Запорожье, Новослободку, Нижнюю Хортицу, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Ольговское.

- говорится в сообщении.

Иван Федоров сообщил, что также зафиксировано:

  • 8 обстрелов из РСЗО накрыли Запорожье, Каменское, Гуляйполе, Щербаки и Малую Токмачку.
    • 113 артиллерийских ударов нанесено по территории Малокатериновки, Беленького, Приморского, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Ольговского.

      "Поступило 23 сообщения о разрушении квартир, частных домов, гаражей и объектов инфраструктуры", - добавил глава областной военной администрации.

      Напомним

      В ночь на 20 июля Россия атаковала Запорожье и Запорожский район, ранив мужчину и вызвав многочисленные пожары. В результате атаки БпЛА повреждены частные дома. Две женщины получили ранения в Васильевском районе, еще одна женщина пострадала в Запорожье.

      РФ обстреляла прифронтовые общины Запорожья артиллерией и дронами - ОВА19.07.25, 20:27 • 2776 просмотров

      Вита Зеленецкая

      Вита Зеленецкая

      Война
      Запорожская область
      Украина
      Запорожье
      Tesla
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