армія рф обстріляла Запоріжжя: є поранений, виникли пожежі
Київ • УНН
У ніч на 20 липня росія атакувала Запоріжжя та Запорізький район, поранивши чоловіка та спричинивши численні пожежі. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено приватні будинки.
У ніч проти 20 липня росія атакувала Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок обстрілу поранено чоловіка, виникли численні пожежі, є руйнування. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Поранено чоловіка, горить будинок, є пожежі на відкритій території. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні будинки. Сталося кілька займань. Дістала поранень одна людина
"Інші наслідки встановлюються", - додав він.
Нагадаємо
19 липня російська армія атакувала прифронтові громади Запорізької області артилерією та дронами. У Гуляйполі загорілися господарчі споруди, а в Біленькому виникла пожежа площею 2,5 га.
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