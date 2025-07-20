армія рф обстріляла Запоріжжя: є поранений, виникли пожежі

У ніч проти 20 липня росія атакувала Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок обстрілу поранено чоловіка, виникли численні пожежі, є руйнування. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Поранено чоловіка, горить будинок, є пожежі на відкритій території. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні будинки. Сталося кілька займань. Дістала поранень одна людина - написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Інші наслідки встановлюються", - додав він.

Нагадаємо

19 липня російська армія атакувала прифронтові громади Запорізької області артилерією та дронами. У Гуляйполі загорілися господарчі споруди, а в Біленькому виникла пожежа площею 2,5 га.

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