армія рф обстріляла Запоріжжя: є поранений, виникли пожежі

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
21:47 • 3910 перегляди
Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
17:59 • 22803 перегляди
Санкції будуть незабаром: Зеленський анонсував перші рішення оновленого складу РНБО
17:24 • 20669 перегляди
Зеленський заявив, що команда зараз працює ще над одним обміном
19 липня, 14:56 • 23869 перегляди
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін в уряді
18 липня, 18:06 • 88376 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 216373 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 14:59 • 107367 перегляди
Алгоритми, що вирішують за нас: чи готові ми до ШІ у банківській сфері?
Ексклюзив
18 липня, 14:38 • 98539 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки у Дніпрі пошкоджено закладів охорони здоров’я та освіти
Ексклюзив
18 липня, 13:33 • 96736 перегляди
Без можливості конкурувати з гігантами: заборона маркетингу між аптеками та виробниками вдарила по малих виробниках ліків
Ексклюзив
18 липня, 12:44 • 77581 перегляди
САП розслідує ймовірні зловживання в АРМА: нардеп Юрчишин наголошує на необхідності аудиту і кадрових рішеннях
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.5м/с
88%
742мм
Популярнi новини
Сибіга закликав рф передавати українських громадян безпосередньо до кордону з Україною, а не Грузією19 липня, 13:44 • 4808 перегляди
"Це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні": Зеленський посмертно нагородив підлітків, убитих окупантами в Бердянську19 липня, 13:56 • 20132 перегляди
Воїну Третьої штурмової Віталію Карвацькому та воїну "Вовків Да Вінчі" Олегу Яровому посмертно присвоєно звання Героя України19 липня, 14:36 • 3978 перегляди
Водійка Mercedes влетіла в літню терасу кафе в Києві, є постраждала17:47 • 12629 перегляди
Усик – Дюбуа 2: текстова трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу18:36 • 26010 перегляди
Публікації
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 216374 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 142630 перегляди
Ретроградний Меркурій 2025: на які три знаки Зодіаку очікують випробування18 липня, 11:48 • 210235 перегляди
Усик проти Дюбуа: ставки букмекерів та коли почнеться реванш за титул абсолютного чемпіона світу18 липня, 10:40 • 231912 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва17 липня, 14:31 • 409066 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олександр Усик
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Швеція
Лондон
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 17196 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 88379 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 140905 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 143829 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 148658 перегляди
Актуальне
Facebook
Панцирь-С1
Truth Social
M1 Abrams
Шахед-136

армія рф обстріляла Запоріжжя: є поранений, виникли пожежі

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У ніч на 20 липня росія атакувала Запоріжжя та Запорізький район, поранивши чоловіка та спричинивши численні пожежі. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено приватні будинки.

армія рф обстріляла Запоріжжя: є поранений, виникли пожежі

У ніч проти 20 липня росія атакувала Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок обстрілу поранено чоловіка, виникли численні пожежі, є руйнування. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Поранено чоловіка, горить будинок, є пожежі на відкритій території. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджені приватні будинки. Сталося кілька займань. Дістала поранень одна людина

- написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Інші наслідки встановлюються", - додав він.

Нагадаємо

19 липня російська армія атакувала прифронтові громади Запорізької області артилерією та дронами. У Гуляйполі загорілися господарчі споруди, а в Біленькому виникла пожежа площею 2,5 га.

"Реалізувати так швидко, як тільки це можливо": Зеленський про домовленості з Трампом щодо ППО і зброї19.07.25, 20:59 • 2116 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Гуляйполе
Запоріжжя
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9