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"Реалізувати так швидко, як тільки це можливо": Зеленський про домовленості з Трампом щодо ППО і зброї

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

Президент Зеленський повідомив про домовленості з Дональдом Трампом щодо протиповітряної оборони та зброї, які мають бути швидко реалізовані. Україна готова купувати необхідну зброю та експортувати технологічну українську зброю, зокрема дрони.

"Реалізувати так швидко, як тільки це можливо": Зеленський про домовленості з Трампом щодо ППО і зброї

Україна має з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом домовленості щодо протиповітряної оборони та зброї. Ці домовленості мають бути реалізовані швидко. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Президента Володимира Зеленського від 19 липня.

Деталі

За словами Глави держави, у суботу, 19 липня у нього була доповідь від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо різних питань.

Ми працюємо також на американському напрямку: є домовленості з президентом Трампом, які ми маємо реалізувати - реалізувати так швидко, як тільки це можливо. Україна налаштована на максимальну продуктивність

- зазначив Володимир Зеленський. 

Глава держави уточнив, що домовленості стосуються протиповітряної оборони та нової угоди з Америкою по зброї.

Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю – передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя. Наші урядовці також значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах. Очікую на наступному тижні підписання додаткових контрактів

- сказав Президент України.

Нагадаємо, у суботу, 19 липня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що команда працює над черговим обміном полоненими з росією. Це продовження домовленостей, досягнутих під час зустрічі в Стамбулі.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Дональд Трамп
Стамбул
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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