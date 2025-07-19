"Реалізувати так швидко, як тільки це можливо": Зеленський про домовленості з Трампом щодо ППО і зброї

Україна має з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом домовленості щодо протиповітряної оборони та зброї. Ці домовленості мають бути реалізовані швидко. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє звернення Президента Володимира Зеленського від 19 липня.

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За словами Глави держави, у суботу, 19 липня у нього була доповідь від міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо різних питань.

Ми працюємо також на американському напрямку: є домовленості з президентом Трампом, які ми маємо реалізувати - реалізувати так швидко, як тільки це можливо. Україна налаштована на максимальну продуктивність - зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави уточнив, що домовленості стосуються протиповітряної оборони та нової угоди з Америкою по зброї.

Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю – передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя. Наші урядовці також значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах. Очікую на наступному тижні підписання додаткових контрактів - сказав Президент України.

Нагадаємо, у суботу, 19 липня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що команда працює над черговим обміном полоненими з росією. Це продовження домовленостей, досягнутих під час зустрічі в Стамбулі.

Умєров запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні - Зеленський