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"Реализовать как можно быстрее": Зеленский о договоренностях с Трампом по ПВО и оружию

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Президент Зеленский сообщил о договоренностях с Дональдом Трампом относительно противовоздушной обороны и оружия, которые должны быть быстро реализованы. Украина готова покупать необходимое оружие и экспортировать технологическое украинское оружие, в частности дроны.

"Реализовать как можно быстрее": Зеленский о договоренностях с Трампом по ПВО и оружию

Украина имеет договоренности с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом относительно противовоздушной обороны и оружия. Эти договоренности должны быть реализованы быстро. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Президента Владимира Зеленского от 19 июля.

Детали

По словам Главы государства, в субботу, 19 июля у него был доклад от министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по различным вопросам.

Мы работаем также на американском направлении: есть договоренности с президентом Трампом, которые мы должны реализовать - реализовать так быстро, как только это возможно. Украина настроена на максимальную продуктивность

- отметил Владимир Зеленский. 

Глава государства уточнил, что договоренности касаются противовоздушной обороны и нового соглашения с Америкой по оружию.

Мы готовы и покупать необходимое оружие, и экспортировать в Соединенные Штаты Америки технологическое украинское оружие – прежде всего это дроны, которые показали себя в этой войне очень эффективными защитниками жизни. Наши чиновники также значительно активизировали работу по дронам-перехватчикам. Ожидаю на следующей неделе подписания дополнительных контрактов

- сказал Президент Украины.

Напомним, в субботу, 19 июля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что команда работает над очередным обменом пленными с россией. Это продолжение договоренностей, достигнутых во время встречи в Стамбуле.

Умеров предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе - Зеленский19.07.25, 19:11 • 1454 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Дональд Трамп
Стамбул
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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