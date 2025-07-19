"Реализовать как можно быстрее": Зеленский о договоренностях с Трампом по ПВО и оружию

Украина имеет договоренности с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом относительно противовоздушной обороны и оружия. Эти договоренности должны быть реализованы быстро. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее обращение Президента Владимира Зеленского от 19 июля.

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По словам Главы государства, в субботу, 19 июля у него был доклад от министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги по различным вопросам.

Мы работаем также на американском направлении: есть договоренности с президентом Трампом, которые мы должны реализовать - реализовать так быстро, как только это возможно. Украина настроена на максимальную продуктивность - отметил Владимир Зеленский.

Глава государства уточнил, что договоренности касаются противовоздушной обороны и нового соглашения с Америкой по оружию.

Мы готовы и покупать необходимое оружие, и экспортировать в Соединенные Штаты Америки технологическое украинское оружие – прежде всего это дроны, которые показали себя в этой войне очень эффективными защитниками жизни. Наши чиновники также значительно активизировали работу по дронам-перехватчикам. Ожидаю на следующей неделе подписания дополнительных контрактов - сказал Президент Украины.

Напомним, в субботу, 19 июля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что команда работает над очередным обменом пленными с россией. Это продолжение договоренностей, достигнутых во время встречи в Стамбуле.

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