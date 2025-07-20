армия РФ обстреляла Запорожье: есть раненый, возникли пожары

В ночь на 20 июля Россия атаковала Запорожье и Запорожский район. В результате обстрела ранен мужчина, возникли многочисленные пожары, есть разрушения. Об этом информирует начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Ранен мужчина, горит дом, есть пожары на открытой территории. Таковы последствия вражеской атаки на Запорожье и Запорожский район. В результате атаки БпЛА повреждены частные дома. Произошло несколько возгораний. Получил ранения один человек - написал Федоров в своем Telegram-канале.

"Другие последствия устанавливаются", - добавил он.

Напомним

19 июля российская армия атаковала прифронтовые общины Запорожской области артиллерией и дронами. В Гуляйполе загорелись хозяйственные постройки, а в Беленьком возник пожар площадью 2,5 га.

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