рф обстріляла прифронтові громади Запоріжжя артилерією та дронами - ОВА
Київ • УНН
19 липня російська армія атакувала прифронтові громади Запорізької області артилерією та дронами. У Гуляйполі загорілися господарчі споруди, а в Біленькому виникла пожежа площею 2,5 га.
У суботу, 19 липня російська армія атакувала артилерією та дронами по прифронтових громадах Запорізької області. Про це інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Внаслідок атаки fpv-дрона загорілися господарчі споруди на приватному подвір'ї у Гуляйполі. У Біленькому Запорізького району внаслідок атаки ствольної артилерії виникла пожежа, площею 2,5 га
За словами чиновника, на щастя, люди не постраждали.
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