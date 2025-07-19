рф обстріляла прифронтові громади Запоріжжя артилерією та дронами - ОВА

У суботу, 19 липня російська армія атакувала артилерією та дронами по прифронтових громадах Запорізької області. Про це інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Внаслідок атаки fpv-дрона загорілися господарчі споруди на приватному подвір'ї у Гуляйполі. У Біленькому Запорізького району внаслідок атаки ствольної артилерії виникла пожежа, площею 2,5 га - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, на щастя, люди не постраждали.

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