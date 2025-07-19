РФ обстреляла прифронтовые общины Запорожья артиллерией и дронами - ОВА

В субботу, 19 июля, российская армия атаковала артиллерией и дронами прифронтовые общины Запорожской области. Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

В результате атаки fpv-дрона загорелись хозяйственные постройки на частном подворье в Гуляйполе. В Беленьком Запорожского района в результате атаки ствольной артиллерии возник пожар площадью 2,5 га - говорится в сообщении.

По словам чиновника, к счастью, люди не пострадали.

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