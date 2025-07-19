РФ обстреляла прифронтовые общины Запорожья артиллерией и дронами - ОВА
Киев • УНН
19 июля российская армия атаковала прифронтовые общины Запорожской области артиллерией и дронами. В Гуляйполе загорелись хозяйственные постройки, а в Беленьком возник пожар площадью 2,5 га.
В субботу, 19 июля, российская армия атаковала артиллерией и дронами прифронтовые общины Запорожской области. Об этом информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
В результате атаки fpv-дрона загорелись хозяйственные постройки на частном подворье в Гуляйполе. В Беленьком Запорожского района в результате атаки ствольной артиллерии возник пожар площадью 2,5 га
По словам чиновника, к счастью, люди не пострадали.
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