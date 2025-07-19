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Задымление возле Запорожской АЭС: в Минэнерго заверили, что угрозы ядерной безопасности пока нет

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Задымление в районе Запорожской АЭС вызвано лесным пожаром на безопасном расстоянии. Линии электропередачи, соединяющие ЗАЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции.

Задымление возле Запорожской АЭС: в Минэнерго заверили, что угрозы ядерной безопасности пока нет

Задымление в районе Запорожской АЭС связано с лесным пожаром на безопасном от площадки станции расстоянии, а линии электропередачи работают стабильно. Так в Минэнергетики отреагировали на информацию о задымлении в районе ЗАЭС и обесточивании оккупированной части Запорожской области, передает УНН.

Линии электропередачи, соединяющие Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности. Согласно информации Международного агентства по атомной энергии, задымление в районе ЗАЭС связано с лесным пожаром на безопасном от площадки станции расстоянии, угрозы ядерной безопасности в настоящее время нет.

- говорится в сообщении.

Как отметила министр Светлана Гринчук, из-за действий оккупантов и российских обстрелов районов вокруг ядерного объекта, которые приводили к повреждению линий электропередачи, крупнейшая в Европе атомная электростанция уже девять раз находилась в состоянии блэкаута. Питание атомной электростанции генераторами - это чрезвычайные риски для ядерной безопасности.

Несмотря на оккупацию объекта Россией, Украина продолжает выполнять свои обязательства, в частности по ядерной безопасности, и обеспечивает электроснабжение ЗАЭС за счет мощностей объединенной украинской энергосистемы - резюмировали в ведомстве.

В районе временно оккупированной Запорожской АЭС замечен дым: что известно19.07.25, 14:40 • 3736 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
Международное агентство по атомной энергии
Министерство энергетики Украины
Запорожская атомная электростанция
Украина
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