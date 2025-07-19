Задимлення біля Запорізької АЕС: у Міненерго запевнили, що загрози ядерній безпеці наразі немає

Задимлення в районі Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею на безпечній від майданчика станції відстані, а лінії електропередачі працюють стабільно. Так у Міненергетики відреагували на інформацію про задимлення в районі ЗАЕС та знеструмлення окупованої частини Запорізької області, передає УНН.

Лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки. Згідно з інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії, задимлення в районі ЗАЕС пов’язане з лісовою пожежею на безпечній від майданчика станції відстані, загрози ядерній безпеці наразі немає - йдеться у повідомленні.

Як зауважила міністр Світлана Гринчук, через дії окупантів і російські обстріли районів навколо ядерного об’єкта, які призводили до пошкодження ліній електропередачі, найбільша в Європі атомна електростанція вже дев’ять разів перебувала у стані блекауту. Живлення атомної електростанції генераторами - це надзвичайні ризики для ядерної безпеки.

Попри окупацію об’єкта росією, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання, зокрема щодо ядерної безпеки, і забезпечує електропостачання ЗАЕС за рахунок потужностей об’єднаної української енергосистеми - резюмували у відомстві.

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