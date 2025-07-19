У районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС помітили дим: що відомо
Київ • УНН
У районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС зафіксовано задимлення. Окупанти повідомили про масове відключення електроенергії в Енергодарі та інших районах Запорізької області, пізніше заявивши про усунення аварійної ситуації.
У районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС помітили задимлення, повідомляють телеграм-канали, пише УНН.
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"В Енергодарі в районі Запорізької АЕС помітили задимлення. Кадри із задимленням на ЗАЕС публікують місцеві канали", - повідомляє телеграм-канал ASTRA.
Тим часом, окупанти повідомили про масове відключення електрики.
"Відбулося відключення подачі електроенергії споживачам в Енергодарі, Мелітополі, Василівському, Кам'янсько-Дніпровському, Веселівському районі Запорізької області. Причини відключення уточнюються", - написав засуджений колаборант володимир рогов.
Пізніше засуджений очільник окупаційної адміністрації у тимчасово захопленій частині Запорізької області євген балицький заявив, що "аварійну ситуацію" було усунено, йде відновлення системи енергопостачання.