В районе временно оккупированной Запорожской АЭС замечен дым: что известно
Киев • УНН
В районе временно оккупированной Запорожской АЭС зафиксировано задымление. Оккупанты сообщили о массовом отключении электроэнергии в Энергодаре и других районах Запорожской области, позже заявив об устранении аварийной ситуации.
В районе временно оккупированной Запорожской АЭС заметили задымление, сообщают телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
"В Энергодаре в районе Запорожской АЭС заметили задымление. Кадры с задымлением на ЗАЭС публикуют местные каналы", - сообщает телеграм-канал ASTRA.
Тем временем, оккупанты сообщили о массовом отключении электричества.
"Произошло отключение подачи электроэнергии потребителям в Энергодаре, Мелитополе, Васильевском, Каменско-Днепровском, Веселовском районе Запорожской области. Причины отключения уточняются", - написал осужденный коллаборант владимир рогов.
Позже осужденный глава оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области евгений балицкий заявил, что "аварийная ситуация" была устранена, идет восстановление системы энергоснабжения.