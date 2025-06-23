На ЗАЭС критически упал уровень воды в водохранилище-охладителе

Уровень воды в водохранилище-охладителе Запорожской АЭС опустился до опасно низкой отметки – менее 14 метров, тогда как установленная безопасная норма составляет более 16 метров. Это произошло из-за подрыва плотины Каховского водохранилища российскими войсками, после чего источник водоснабжения для станции фактически исчез. Об этом на брифинге сообщил глава Госатомрегулирования Олег Кориков, передает УНН.

Детали

Мы не имеем надлежащего водопотребления после того, как российские военные взорвали плотину Каховского водохранилища, и соответственно сейчас оно исчезло. Оттуда брали воду для водопотребления Запорожской АЭС. И уровень воды водохранилища-охладителя также продолжает снижаться – сейчас меньше даже 14 метров при нормативном значении более 16 метров – отметил Кориков.

Напомним

Ранее УНН писал, что, по словам Корикова, на Запорожской атомной электростанции – критическая ситуация. На объекте наблюдается острый дефицит подготовленного персонала, отказывает система радиационного мониторинга, а регламентные ремонты не проводятся годами. Это представляет серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности как в Украине, так и в Европе.