На ЗАЕС критично впав рівень води у водосховищі-охолоджувачі

Рівень води у водосховищі-охолоджувачі Запорізької АЕС опустився до небезпечно низької позначки - менш як 14 метрів, тоді як встановлена безпечна норма становить понад 16 метрів. Це сталося через підрив греблі Каховського водосховища російськими військами, після чого джерело водопостачання для станції фактично зникло. Про це на брифінгу повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, передає УНН.

Деталі

Ми не маємо належного водоспоживання, після того, як російські військові підірвали греблю Каховського водосховища, і відповідно зараз воно зникло. Звідти брали воду для водоспоживання Запорізької АЕС. І води рівень водосховища-охолоджувачі також продовжують знижуватися – зараз менше навіть 14 метрів при нормативному значенні понад 16 метрів – зазначив Коріков.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що за словами Корікова на Запорізькій атомній електростанції - критична ситуація. На об’єкті спостерігається гострий дефіцит підготовленого персоналу, відмовляє система радіаційного моніторингу, а регламентні ремонти не проводяться роками. Це становить серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці як в Україні, так і в Європі.