Голова Держатомрегулювання повідомив про критичну ситуацію на Запорізькій АЕС: деталі
Київ • УНН
Станція перетворена на військову базу, з якої росіяни атакують українські міста, тоді як експерти вбачають в заявах про можливий запуск реакторів інформаційні маніпуляції та застерігають про небезпеку таких дій.
На Запорізькій атомній електростанції — критична ситуація. На об’єкті спостерігається гострий дефіцит підготовленого персоналу, відмовляє система радіаційного моніторингу, а регламентні ремонти не проводяться роками. Це становить серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці як в Україні, так і в Європі. Про це на брифінгу повідомив Олег Коріков, голова Держатомрегулювання передає УНН.
Деталі
Відбувається дефіцит персоналу, який пройшов навчання і отримав допуск до роботи. Деградувала система радіаційного моніторингу - не всі пости працюють, дані не передаються в онлайн-режимі
Крім того, за його словами, не виконується регламентне технічне обслуговування. Капітальні ремонти, які мали відбуватись що чотири роки, не проводились уже понад цей термін.
Навіть немає затвердженого аварійного плану, щоб управляти аварією чи аварійною ситуацією
Він підкреслює, що наразі на території станції присутні російські війська, озброєння та вибухівка. Об’єкт перетворено на військову базу, звідки ведуться атаки по території України.
Станція перетворена на плацдарм для атак на Маріуполь, Нікополь та інші міста
Попри чутки, що росія готує запуск реакторів і намагається під'єднати станцію до своєї енергосистеми, Коріков зазначає, що на щастя не бачить для цього передумов, адже це може бути вкрай небезпечно. Будь-які заяви про можливий запуск - це, за його словами, не більше ніж інформаційні маніпуляції.
Ми не бачимо передумов, щоб хтось приводив ці дефіцити безпеки до ладу. Запуск реакторів створює ризики - зростає температура палива, можливі аварії типу Фукусіми
Такі дії несуть загрозу не лише локально, а й для всієї регіональної системи енергетичної безпеки. Україна залишається юридично відповідальною за станцію, однак фактично не має до неї доступу.
Україна позбавлена можливості реалізовувати свої зобов’язання, бо окупаційні сили не допускають нас на об’єкт. МАГАТЕ не має повного доступу до важливого обладнання. Навіть частину приміщень закрито військовими
Українські спеціалісти, які залишились на станції, перебувають під тиском.
Деякі підписали контракти під примусом
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після її повернення під контроль українського регулятора: 48 держав-членів МАГАТЕ оприлюднили заяву.