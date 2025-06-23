Голова Держатомрегулювання повідомив про критичну ситуацію на Запорізькій АЕС: деталі

На Запорізькій атомній електростанції — критична ситуація. На об’єкті спостерігається гострий дефіцит підготовленого персоналу, відмовляє система радіаційного моніторингу, а регламентні ремонти не проводяться роками. Це становить серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці як в Україні, так і в Європі. Про це на брифінгу повідомив Олег Коріков, голова Держатомрегулювання передає УНН.

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Відбувається дефіцит персоналу, який пройшов навчання і отримав допуск до роботи. Деградувала система радіаційного моніторингу - не всі пости працюють, дані не передаються в онлайн-режимі - заявив він.

Крім того, за його словами, не виконується регламентне технічне обслуговування. Капітальні ремонти, які мали відбуватись що чотири роки, не проводились уже понад цей термін.

Навіть немає затвердженого аварійного плану, щоб управляти аварією чи аварійною ситуацією - наголошує Коріков.

Він підкреслює, що наразі на території станції присутні російські війська, озброєння та вибухівка. Об’єкт перетворено на військову базу, звідки ведуться атаки по території України.

Станція перетворена на плацдарм для атак на Маріуполь, Нікополь та інші міста - зазначає Коріков.

Попри чутки, що росія готує запуск реакторів і намагається під'єднати станцію до своєї енергосистеми, Коріков зазначає, що на щастя не бачить для цього передумов, адже це може бути вкрай небезпечно. Будь-які заяви про можливий запуск - це, за його словами, не більше ніж інформаційні маніпуляції.

Ми не бачимо передумов, щоб хтось приводив ці дефіцити безпеки до ладу. Запуск реакторів створює ризики - зростає температура палива, можливі аварії типу Фукусіми - пояснив він.

Такі дії несуть загрозу не лише локально, а й для всієї регіональної системи енергетичної безпеки. Україна залишається юридично відповідальною за станцію, однак фактично не має до неї доступу.

Україна позбавлена можливості реалізовувати свої зобов’язання, бо окупаційні сили не допускають нас на об’єкт. МАГАТЕ не має повного доступу до важливого обладнання. Навіть частину приміщень закрито військовими - пояснив він.

Українські спеціалісти, які залишились на станції, перебувають під тиском.

Деякі підписали контракти під примусом - додав він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після її повернення під контроль українського регулятора: 48 держав-членів МАГАТЕ оприлюднили заяву.