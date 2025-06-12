Перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після її повернення під контроль українського регулятора: 48 держав-членів МАГАТЕ оприлюднили заяву
Київ • УНН
Рада керуючих МАГАТЕ заявила, що перезапуск реакторів ЗАЕС можливий тільки після повернення станції під контроль українського регулятора. Будь-які спроби запуску енергоблоків є загрозою.
Рада керуючих МАГАТЕ оприлюднила спільну заяву 48 держав-членів. В ній наголошується, що перезапуск реакторів Запорізької атомної електростанції можливий лише після повернення легітимного контролю українського регулятора, пише УНН з посиланням на Міністерство енергетики.
Триваючий контроль росії над ЗАЕС, включно з присутністю озброєних військ і військової техніки, як це зафіксовано Агентством, порушує "сім незамінних стовпів ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту", визначених Генеральним директором, і ставить під загрозу реалізацію п’яти конкретних принципів захисту ЗАЕС
Зазначається, що така ситуація призвела до подальшої технічної деградації станції, що становить серйозну загрозу ризиків ядерної безпеки та захищеності для ширшого регіону
Основні тези заяви:
- дуже важливо, щоб усі реактори на ЗАЕС залишалися в режимі холодної зупинки;
- держави-члени рішуче відкидають будь-які спроби розглядати короткостроковий перезапуск реакторів на ЗАЕС, оскільки це суперечить усталеним принципам ядерної безпеки та висловленим підходам Агентства, викладеним у звітах Генерального директора;
- будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль і нагляд компетентного українського регулятора;
- російська федерація має негайно припинити будь-які дії, які заважають своєчасному проведенню ротацій ISAMZ і наражають персонал Агентства на ризик;
- ISAMZ має бути забезпечений повним, необмеженим і своєчасним доступом до всіх відповідних зон і інформації для повного інформування щодо ситуації з ядерною безпекою і захищеністю на ЗАЕС, а також для здійснення необхідної гарантійної діяльності згідно з юридичними зобов’язаннями України у сфері гарантій;
- у відповідності до попередніх резолюцій Ради керуючих і Генеральної конференції , МАГАТЕ закликаємо росію вивести весь несанкціонований військовий і повернути об’єкт під повний контроль українського регулятора.
Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив вдячність за підтримку МАГАТЕ щодо забезпечення ядерної безпеки.
Будь-які дії російських окупантів на Запорізькій АЕС є грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою ядерній безпеці. ЗАЕС залишається для росіян інструментом шантажу всієї цивілізованої міжнародної спільноти. Спроби запуску енергоблоків з боку російських представників можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Тому вкотре закликаємо світову спільноту не допустити реалізації окупантами катастрофічного сценарію
Доповнення
Україна та МАГАТЕ домовились, що поки не будуть дотримані стандарти ядерної безпеки, запуск ЗАЕС є неможливим. Галущенко та Гроссі обговорили розвиток атомної енергетики.