Перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після її повернення під контроль українського регулятора: 48 держав-членів МАГАТЕ оприлюднили заяву

Рада керуючих МАГАТЕ оприлюднила спільну заяву 48 держав-членів. В ній наголошується, що перезапуск реакторів Запорізької атомної електростанції можливий лише після повернення легітимного контролю українського регулятора, пише УНН з посиланням на Міністерство енергетики.

Триваючий контроль росії над ЗАЕС, включно з присутністю озброєних військ і військової техніки, як це зафіксовано Агентством, порушує "сім незамінних стовпів ядерної безпеки та захищеності в умовах збройного конфлікту", визначених Генеральним директором, і ставить під загрозу реалізацію п’яти конкретних принципів захисту ЗАЕС - йдеться в заяві.

Зазначається, що така ситуація призвела до подальшої технічної деградації станції, що становить серйозну загрозу ризиків ядерної безпеки та захищеності для ширшого регіону

Основні тези заяви:

дуже важливо, щоб усі реактори на ЗАЕС залишалися в режимі холодної зупинки;

держави-члени рішуче відкидають будь-які спроби розглядати короткостроковий перезапуск реакторів на ЗАЕС, оскільки це суперечить усталеним принципам ядерної безпеки та висловленим підходам Агентства, викладеним у звітах Генерального директора;

будь-який перезапуск реакторів на ЗАЕС можливий лише після повернення об’єкта під легітимний контроль і нагляд компетентного українського регулятора;

російська федерація має негайно припинити будь-які дії, які заважають своєчасному проведенню ротацій ISAMZ і наражають персонал Агентства на ризик;

ISAMZ має бути забезпечений повним, необмеженим і своєчасним доступом до всіх відповідних зон і інформації для повного інформування щодо ситуації з ядерною безпекою і захищеністю на ЗАЕС, а також для здійснення необхідної гарантійної діяльності згідно з юридичними зобов’язаннями України у сфері гарантій;

у відповідності до попередніх резолюцій Ради керуючих і Генеральної конференції , МАГАТЕ закликаємо росію вивести весь несанкціонований військовий і повернути об’єкт під повний контроль українського регулятора.

Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив вдячність за підтримку МАГАТЕ щодо забезпечення ядерної безпеки.

Будь-які дії російських окупантів на Запорізькій АЕС є грубим порушенням міжнародного права та прямою загрозою ядерній безпеці. ЗАЕС залишається для росіян інструментом шантажу всієї цивілізованої міжнародної спільноти. Спроби запуску енергоблоків з боку російських представників можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Тому вкотре закликаємо світову спільноту не допустити реалізації окупантами катастрофічного сценарію - зазначив Галущенко.

Доповнення

Україна та МАГАТЕ домовились, що поки не будуть дотримані стандарти ядерної безпеки, запуск ЗАЕС є неможливим. Галущенко та Гроссі обговорили розвиток атомної енергетики.