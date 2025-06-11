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МАГАТЕ підтримало позицію України, що запуск ЗАЕС за відсутності стандартів ядерної безпеки неможливий - Галущенко

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Україна та МАГАТЕ домовились, що поки не будуть дотримані стандарти ядерної безпеки, запуск ЗАЕС є неможливим. Галущенко та Гроссі обговорили розвиток атомної енергетики.

МАГАТЕ підтримало позицію України, що запуск ЗАЕС за відсутності стандартів ядерної безпеки неможливий - Галущенко

Україна та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) узгодили спільну позицію щодо того, що запуск Запорізької АЕС окупантами, що захопили станцію, в умовах відсутності міжнародних стандартів ядерної та радіаційної безпеки неможливий. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко після зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Відні, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Міненерго, Галущенко у Відні взяв участь у засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії.

Під час зустрічі Галущенко та Гроссі обговорили також проєкти з розвитку атомної енергетики в Україні у співпраці з МАГАТЕ, які будуть представлені на міжнародній Конференції з питань відновлення України в Римі.

Герман Галущенко подякував МАГАТЕ за співпрацю та зусилля, які агенція докладає до моніторингу ситуації на українських атомних станціях, підстанціях оператора системи передачі, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні в умовах російської військової агресії

- йдеться у повідомленні.

Тільки ліцензійний оператор запорука безпеки на ядерному об’єкті, ЗАЕС має бути повернута Україні - Галущенко03.06.25, 15:41 • 2778 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаНовини Світу
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство енергетики України
Rome
Відень
Запорізька АЕС
Галущенко Герман Валерійович
Україна
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