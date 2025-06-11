МАГАТЕ підтримало позицію України, що запуск ЗАЕС за відсутності стандартів ядерної безпеки неможливий - Галущенко
Київ • УНН
Україна та МАГАТЕ домовились, що поки не будуть дотримані стандарти ядерної безпеки, запуск ЗАЕС є неможливим. Галущенко та Гроссі обговорили розвиток атомної енергетики.
Україна та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) узгодили спільну позицію щодо того, що запуск Запорізької АЕС окупантами, що захопили станцію, в умовах відсутності міжнародних стандартів ядерної та радіаційної безпеки неможливий. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко після зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Відні, передає УНН.
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Як повідомили у Міненерго, Галущенко у Відні взяв участь у засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії.
Під час зустрічі Галущенко та Гроссі обговорили також проєкти з розвитку атомної енергетики в Україні у співпраці з МАГАТЕ, які будуть представлені на міжнародній Конференції з питань відновлення України в Римі.
Герман Галущенко подякував МАГАТЕ за співпрацю та зусилля, які агенція докладає до моніторингу ситуації на українських атомних станціях, підстанціях оператора системи передачі, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки в Україні в умовах російської військової агресії
Тільки ліцензійний оператор запорука безпеки на ядерному об’єкті, ЗАЕС має бути повернута Україні - Галущенко03.06.25, 15:41 • 2778 переглядiв