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Тільки ліцензійний оператор запорука безпеки на ядерному об’єкті, ЗАЕС має бути повернута Україні - Галущенко

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

Міністр енергетики наголосив на важливості повернення ЗАЕС під контроль України. Лише ліцензований оператор може забезпечити безпеку об'єкта, дотримуючись стандартів.

Тільки ліцензійний оператор запорука безпеки на ядерному об’єкті, ЗАЕС має бути повернута Україні - Галущенко

Під час зустрічі з делегацією МАГАТЕ та генеральним директором Агентства Рафаелем Гроссі, Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив про загрози, пов’язані з російською окупацією найбільшої у Європі атомної електростанції.

Передає УНН із посиланням на Міністерства енергетики України.

Деталі

Під час зустрічі представників профільного українського міністерства з делегацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та керівником Рафаелем Гроссі сторони обговорили загрози, пов’язані з окупацією росією найбільшої у Європі атомної електростанції.

Герман Галущенко у своєму зверненні зауважив, що небагато країн мають таку можливість, як Україна:

  • мати кваліфікацію та досвід у ядерних технологіях;
    • забезпечувати стабільне та надійне електропостачання;
      • мати величезну конкурентну та технологічну перевагу.

        Він також наголосив про значний кадровий потенціал для розвитку атомної енергетики, і наголосив:

        Тільки ліцензований український оператор може забезпечити дотримання стандартів безпеки на ядерному об’єкті і його безпечну експлуатацію, тому ЗАЕС має бути повернута під повний та суверенний контроль України.

        Міністр додав також:

        Попри постійні обстріли окупантів, Україна залишається серед світових лідерів у галузі атомної енергетики, наші фахівці мають унікальні безцінні скіли роботи навіть в умовах атак. Тому, переконаний, із допомогою міжнародних партнерів ми будемо і надалі розвивати цю сферу!

        - повідомив Галущенко. 

        Нагадаємо

        Запуск ЗАЕС стане непростим завданням для України через окупацію та деградацію обладнання. Україна співпрацюватиме з МАГАТЕ для забезпечення безпечних умов.

        Варто дотримуватися відповідних стандартів безпеки, до яких Україна, на відміну від росії, ставиться з повагою. Тож це буде величезне завдання для всіх, не лише для України. Ми будемо співпрацювати з МАГАТЕ, будемо співпрацювати з партнерами, для того щоб забезпечити належні умови запуску ЗАЕС

        - зазначив глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко.
        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        ПолітикаТехнології
        Рафаель Гроссі
        Міжнародне агентство з атомної енергії
        Міністерство енергетики України
        Запорізька атомна електростанція
        Герман Галущенко
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