Тільки ліцензійний оператор запорука безпеки на ядерному об’єкті, ЗАЕС має бути повернута Україні - Галущенко

Під час зустрічі з делегацією МАГАТЕ та генеральним директором Агентства Рафаелем Гроссі, Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив про загрози, пов’язані з російською окупацією найбільшої у Європі атомної електростанції.

Передає УНН із посиланням на Міністерства енергетики України.

Під час зустрічі представників профільного українського міністерства з делегацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та керівником Рафаелем Гроссі сторони обговорили загрози, пов’язані з окупацією росією найбільшої у Європі атомної електростанції.

Герман Галущенко у своєму зверненні зауважив, що небагато країн мають таку можливість, як Україна:

Він також наголосив про значний кадровий потенціал для розвитку атомної енергетики, і наголосив:

Тільки ліцензований український оператор може забезпечити дотримання стандартів безпеки на ядерному об’єкті і його безпечну експлуатацію, тому ЗАЕС має бути повернута під повний та суверенний контроль України.

Міністр додав також:

Попри постійні обстріли окупантів, Україна залишається серед світових лідерів у галузі атомної енергетики, наші фахівці мають унікальні безцінні скіли роботи навіть в умовах атак. Тому, переконаний, із допомогою міжнародних партнерів ми будемо і надалі розвивати цю сферу!

Запуск ЗАЕС стане непростим завданням для України через окупацію та деградацію обладнання. Україна співпрацюватиме з МАГАТЕ для забезпечення безпечних умов.

Варто дотримуватися відповідних стандартів безпеки, до яких Україна, на відміну від росії, ставиться з повагою. Тож це буде величезне завдання для всіх, не лише для України. Ми будемо співпрацювати з МАГАТЕ, будемо співпрацювати з партнерами, для того щоб забезпечити належні умови запуску ЗАЕС