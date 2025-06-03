Для України запуск ЗАЕС буде непростим завданням - Галущенко

Запустити Запорізьку атомну електростанцію буде для України непростим завданням, тож вона активно співпрацюватиме з МАГАТЕ та іншими партнерами для її запуску. Про це повідомив глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу, повідомляє кореспондент УНН.

Галущенко зазначив, що Україна на відміну від росії дотримується стандартів безпеки.

У зв'язку з цим наша держава буде тісно співпрацюватиме з МАГАТЕ і партнерами для запуску ЗАЕС.

Також варто дотримуватися відповідних стандартів безпеки, до яких Україна, на відміну від росії, ставиться з повагою. Тож це буде величезне завдання для всіх, не лише для України. Ми будемо співпрацювати з МАГАТЕ, будемо співпрацювати з партнерами, для того щоб забезпечити належні умови запуску ЗАЕС