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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 4390 перегляди

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Для України запуск ЗАЕС буде непростим завданням - Галущенко

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

Запуск ЗАЕС стане непростим завданням для України через окупацію та деградацію обладнання. Україна співпрацюватиме з МАГАТЕ для забезпечення безпечних умов.

Для України запуск ЗАЕС буде непростим завданням - Галущенко

Запустити Запорізьку атомну електростанцію буде для України непростим завданням, тож вона активно співпрацюватиме з МАГАТЕ та іншими партнерами для її запуску. Про це повідомив глава Міністерства енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Для України буде непросте завдання запустити ЗАЕС після більше ніж трьох років окупації, деградації обладнання

- розповів міністр.

Галущенко зазначив, що Україна на відміну від росії дотримується стандартів безпеки.

У зв'язку з цим наша держава буде тісно співпрацюватиме з МАГАТЕ і партнерами для запуску ЗАЕС.

Також варто дотримуватися відповідних стандартів безпеки, до яких Україна, на відміну від росії, ставиться з повагою. Тож це буде величезне завдання для всіх, не лише для України. Ми будемо співпрацювати з МАГАТЕ, будемо співпрацювати з партнерами, для того щоб забезпечити належні умови запуску ЗАЕС

- пояснив Галущенко.

Доповнення

Очільник МАГАТЕ заявив, що не згоден зі звітом Greenpeace про підготовчі роботи росіян по запуску ЗАЕС. Він додав, що для МАГАТЕ головне - дотримання умов безпеки.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Економіка
Міжнародне агентство з атомної енергії
Герман Галущенко
Україна
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