Для Украины запуск ЗАЭС будет непростой задачей - Галущенко
Киев • УНН
Запуск ЗАЭС станет непростой задачей для Украины из-за оккупации и деградации оборудования. Украина будет сотрудничать с МАГАТЭ для обеспечения безопасных условий.
Запустить Запорожскую атомную электростанцию будет для Украины непростой задачей, поэтому она будет активно сотрудничать с МАГАТЭ и другими партнерами для ее запуска. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Для Украины будет непростая задача запустить ЗАЭС после более чем трех лет оккупации, деградации оборудования
Галущенко отметил, что Украина в отличие от россии придерживается стандартов безопасности.
В связи с этим наше государство будет тесно сотрудничать с МАГАТЭ и партнерами для запуска ЗАЭС.
Также стоит соблюдать соответствующие стандарты безопасности, к которым Украина, в отличие от россии, относится с уважением. Поэтому это будет огромная задача для всех, не только для Украины. Мы будем сотрудничать с МАГАТЭ, будем сотрудничать с партнерами, для того чтобы обеспечить надлежащие условия запуска ЗАЭС
Дополнение
Глава МАГАТЭ заявил, что не согласен с отчетом Greenpeace о подготовительных работах россиян по запуску ЗАЭС. Он добавил, что для МАГАТЭ главное - соблюдение условий безопасности.