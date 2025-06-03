Для Украины запуск ЗАЭС будет непростой задачей - Галущенко

Запустить Запорожскую атомную электростанцию будет для Украины непростой задачей, поэтому она будет активно сотрудничать с МАГАТЭ и другими партнерами для ее запуска. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга, сообщает корреспондент УНН.

Галущенко отметил, что Украина в отличие от россии придерживается стандартов безопасности.

В связи с этим наше государство будет тесно сотрудничать с МАГАТЭ и партнерами для запуска ЗАЭС.

Также стоит соблюдать соответствующие стандарты безопасности, к которым Украина, в отличие от россии, относится с уважением. Поэтому это будет огромная задача для всех, не только для Украины. Мы будем сотрудничать с МАГАТЭ, будем сотрудничать с партнерами, для того чтобы обеспечить надлежащие условия запуска ЗАЭС