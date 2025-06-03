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Для Украины запуск ЗАЭС будет непростой задачей - Галущенко

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Запуск ЗАЭС станет непростой задачей для Украины из-за оккупации и деградации оборудования. Украина будет сотрудничать с МАГАТЭ для обеспечения безопасных условий.

Для Украины запуск ЗАЭС будет непростой задачей - Галущенко

Запустить Запорожскую атомную электростанцию будет для Украины непростой задачей, поэтому она будет активно сотрудничать с МАГАТЭ и другими партнерами для ее запуска. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Для Украины будет непростая задача запустить ЗАЭС после более чем трех лет оккупации, деградации оборудования

- рассказал министр.

Галущенко отметил, что Украина в отличие от россии придерживается стандартов безопасности.

В связи с этим наше государство будет тесно сотрудничать с МАГАТЭ и партнерами для запуска ЗАЭС.

Также стоит соблюдать соответствующие стандарты безопасности, к которым Украина, в отличие от россии, относится с уважением. Поэтому это будет огромная задача для всех, не только для Украины. Мы будем сотрудничать с МАГАТЭ, будем сотрудничать с партнерами, для того чтобы обеспечить надлежащие условия запуска ЗАЭС

- пояснил Галущенко.

Дополнение

Глава МАГАТЭ заявил, что не согласен с отчетом Greenpeace о подготовительных работах россиян по запуску ЗАЭС. Он добавил, что для МАГАТЭ главное - соблюдение условий безопасности.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Экономика
Международное агентство по атомной энергии
Герман Галущенко
Украина
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