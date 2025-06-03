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МАГАТЕ не погоджується зі звітом Greenpeace про підготовчі роботи росіян по запуску ЗАЕС - Гроссі

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Очільник МАГАТЕ заявив, що не згоден зі звітом Greenpeace про підготовчі роботи росіян по запуску ЗАЕС. Він додав, що для МАГАТЕ головне - дотримання умов безпеки.

МАГАТЕ не погоджується зі звітом Greenpeace про підготовчі роботи росіян по запуску ЗАЕС - Гроссі

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у питанні безпеки на Запорізькій атомні електростанції Агентство співпрацює і з українською стороною, і з росіянами, які контролюють ЗАЕС. При цьому він заявив під час брифінгу, що не погоджується зі звітом Greenpeace, в якому говориться підготовчі роботи росіян по запуску станції, повідомляє кореспондент УНН

Деталі

Є два різні аспекти цього питання. Перший аспект стосується ситуації з безпекою нас станції, а також можливості перезапуску станції. Ми працюємо в цьому напрямку, активно співпрацюємо з українською стороною і з російською стороною, бо вони зараз утримують контроль над станцією. Тому ми намагаємося співпрацювати, вести діалог з усіма, кого стосується ця ситуація

- відповів на Гроссі на запитання журналіста УНН про звіт Greenpeace щодо спроможності МАГАТЕ протистояти незаконним діям «росатома» на Запорізькій АЕС.

Гроссі додав, що МАГАТЕ не погоджується зі звітом Greenpeace про підготовчі роботи на Запорізькій АЕС. При цьому він припустив, що якісь процеси там відбуваються.

Щодо другого аспекту, а саме того, який було викладено у звіті Greenpeace, то ми маємо супутникові зображення цього регіону і ми не погоджуємося з тим, що повідомляється у цьому звіті, а саме що там ідуть активні підготовчі роботи, будівництво. Там щось відбувається, але з висновками звіту ми не погоджуємось

- зазначив Гроссі.

Також Гроссі додав, що для МАГАТЕ найголовнішим є дотримання умов безпеки для запуску ЗАЕС і підкреслив, що наразі цим умов не дотримано.

Нагадую, що з точки зору МАГАТЕ – це умови безпеки, які мають бути виконані у випадку перезапуску енергоблоків станції. І наразі такі умови не виконані

- підсумував очільник МАГАТЕ.

Звіт Greenpeace: про що він?

Організація Greenpeace раніше повідомляла, що проведений нею супутниковий аналіз виявив будівництво нової високовольтної лінії електропередач для Запорізької АЕС на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. Зазначається, що візуальна ідентифікація цих об’єктів підтверджує наміри "росатома" перезапустити ядерні реактори на ЗАЕС.

Доповнення

В Енергоатомі повідомили, що розповсюдження чуток про запуск окупованої Запорізької АЕС є спробую легітимізувати присутність російської адміністрації на станції. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаТехнологіїПогода та довкілля
Донецька область
Запорізька область
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна
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