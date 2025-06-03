МАГАТЭ не соглашается с отчетом Greenpeace о подготовительных работах россиян по запуску ЗАЭС - Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в вопросе безопасности на Запорожской атомной электростанции Агентство сотрудничает и с украинской стороной, и с россиянами, контролирующими ЗАЭС. При этом он заявил во время брифинга, что не соглашается с отчетом Greenpeace, в котором говорится о подготовительных работах россиян по запуску станции, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Есть два разных аспекта этого вопроса. Первый аспект касается ситуации с безопасностью на станции, а также возможности перезапуска станции. Мы работаем в этом направлении, активно сотрудничаем с украинской стороной и с российской стороной, потому что они сейчас удерживают контроль над станцией. Поэтому мы пытаемся сотрудничать, вести диалог со всеми, кого касается эта ситуация - ответил на Гросси на вопрос журналиста УНН об отчете Greenpeace относительно способности МАГАТЭ противостоять незаконным действиям «росатома» на Запорожской АЭС.

Гросси добавил, что МАГАТЭ не соглашается с отчетом Greenpeace о подготовительных работах на Запорожской АЭС. При этом он предположил, что какие-то процессы там происходят.

Что касается второго аспекта, а именно того, который был изложен в отчете Greenpeace, то мы имеем спутниковые изображения этого региона и мы не соглашаемся с тем, что сообщается в этом отчете, а именно что там идут активные подготовительные работы, строительство. Там что-то происходит, но с выводами отчета мы не соглашаемся - отметил Гросси.

Также Гросси добавил, что для МАГАТЭ самым главным является соблюдение условий безопасности для запуска ЗАЭС и подчеркнул, что сейчас эти условия не соблюдены.

Напоминаю, что с точки зрения МАГАТЭ – это условия безопасности, которые должны быть выполнены в случае перезапуска энергоблоков станции. И сейчас такие условия не выполнены - подытожил глава МАГАТЭ.

Отчет Greenpeace: о чем он?

Организация Greenpeace ранее сообщала, что проведенный ею спутниковый анализ выявил строительство новой высоковольтной линии электропередач для Запорожской АЭС на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. Отмечается, что визуальная идентификация этих объектов подтверждает намерения "росатома" перезапустить ядерные реакторы на ЗАЭС.

Дополнение

В Энергоатоме сообщили, что распространение слухов о запуске оккупированной Запорожской АЭС является попыткой легитимизировать присутствие российской администрации на станции. .