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Только лицензионный оператор залог безопасности на ядерном объекте, ЗАЭС должна быть возвращена Украине - Галущенко

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Министр энергетики подчеркнул важность возвращения ЗАЭС под контроль Украины. Только лицензированный оператор может обеспечить безопасность объекта, соблюдая стандарты.

Только лицензионный оператор залог безопасности на ядерном объекте, ЗАЭС должна быть возвращена Украине - Галущенко

Во время встречи с делегацией МАГАТЭ и генеральным директором Агентства Рафаэлем Гросси, Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил угрозы, связанные с российской оккупацией крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Передает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Детали

Во время встречи представителей профильного украинского министерства с делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и руководителем Рафаэлем Гросси стороны обсудили угрозы, связанные с оккупацией россией крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Герман Галущенко в своем обращении заметил, что немного стран имеют такую возможность, как Украина:

  • иметь квалификацию и опыт в ядерных технологиях;
    • обеспечивать стабильное и надежное электроснабжение;
      • иметь огромное конкурентное и технологическое преимущество.

        Он также отметил значительный кадровый потенциал для развития атомной энергетики, и подчеркнул:

        Только лицензированный украинский оператор может обеспечить соблюдение стандартов безопасности на ядерном объекте и его безопасную эксплуатацию, поэтому ЗАЭС должна быть возвращена под полный и суверенный контроль Украины.

        Министр добавил также:

        Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов, Украина остается среди мировых лидеров в области атомной энергетики, наши специалисты имеют уникальные бесценные навыки работы даже в условиях атак. Поэтому, убежден, с помощью международных партнеров мы будем и в дальнейшем развивать эту сферу!

        - сообщил Галущенко. 

        Напомним

        Запуск ЗАЭС станет непростой задачей для Украины из-за оккупации и деградации оборудования. Украина будет сотрудничать с МАГАТЭ для обеспечения безопасных условий.

        Следует соблюдать соответствующие стандарты безопасности, к которым Украина, в отличие от россии, относится с уважением. Поэтому это будет огромная задача для всех, не только для Украины. Мы будем сотрудничать с МАГАТЭ, будем сотрудничать с партнерами, для того чтобы обеспечить надлежащие условия запуска ЗАЭС

        - отметил глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.
        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        политикаТехнологии
        Рафаэль Гросси
        Международное агентство по атомной энергии
        Министерство энергетики Украины
        Запорожская атомная электростанция
        Герман Галущенко
        Украина
        Brent Oil
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