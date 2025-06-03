Только лицензионный оператор залог безопасности на ядерном объекте, ЗАЭС должна быть возвращена Украине - Галущенко
Киев • УНН
Министр энергетики подчеркнул важность возвращения ЗАЭС под контроль Украины. Только лицензированный оператор может обеспечить безопасность объекта, соблюдая стандарты.
Во время встречи с делегацией МАГАТЭ и генеральным директором Агентства Рафаэлем Гросси, Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил угрозы, связанные с российской оккупацией крупнейшей в Европе атомной электростанции.
Передает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Детали
Во время встречи представителей профильного украинского министерства с делегацией Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и руководителем Рафаэлем Гросси стороны обсудили угрозы, связанные с оккупацией россией крупнейшей в Европе атомной электростанции.
Герман Галущенко в своем обращении заметил, что немного стран имеют такую возможность, как Украина:
- иметь квалификацию и опыт в ядерных технологиях;
- обеспечивать стабильное и надежное электроснабжение;
- иметь огромное конкурентное и технологическое преимущество.
Он также отметил значительный кадровый потенциал для развития атомной энергетики, и подчеркнул:
Только лицензированный украинский оператор может обеспечить соблюдение стандартов безопасности на ядерном объекте и его безопасную эксплуатацию, поэтому ЗАЭС должна быть возвращена под полный и суверенный контроль Украины.
Министр добавил также:
Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов, Украина остается среди мировых лидеров в области атомной энергетики, наши специалисты имеют уникальные бесценные навыки работы даже в условиях атак. Поэтому, убежден, с помощью международных партнеров мы будем и в дальнейшем развивать эту сферу!
Напомним
Запуск ЗАЭС станет непростой задачей для Украины из-за оккупации и деградации оборудования. Украина будет сотрудничать с МАГАТЭ для обеспечения безопасных условий.
Следует соблюдать соответствующие стандарты безопасности, к которым Украина, в отличие от россии, относится с уважением. Поэтому это будет огромная задача для всех, не только для Украины. Мы будем сотрудничать с МАГАТЭ, будем сотрудничать с партнерами, для того чтобы обеспечить надлежащие условия запуска ЗАЭС