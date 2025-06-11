МАГАТЭ поддержало позицию Украины, что запуск ЗАЭС при отсутствии стандартов ядерной безопасности невозможен – Галущенко
Киев • УНН
Украина и МАГАТЭ договорились, что пока не будут соблюдены стандарты ядерной безопасности, запуск ЗАЭС невозможен. Галущенко и Гросси обсудили развитие атомной энергетики.
Украина и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовали общую позицию относительно того, что запуск Запорожской АЭС российскими оккупантами, захватившими станцию, в условиях отсутствия международных стандартов ядерной и радиационной безопасности невозможен. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Минэнерго, Галущенко в Вене принял участие в заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.
Во время встречи Галущенко и Гросси обсудили также проекты по развитию атомной энергетики в Украине в сотрудничестве с МАГАТЭ, которые будут представлены на международной Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.
Герман Галущенко поблагодарил МАГАТЭ за сотрудничество и усилия, которые агентство прилагает к мониторингу ситуации на украинских атомных станциях, подстанциях оператора системы передачи, обеспечение ядерной и радиационной безопасности в Украине в условиях российской военной агрессии
Только лицензионный оператор залог безопасности на ядерном объекте, ЗАЭС должна быть возвращена Украине - Галущенко03.06.25, 15:41 • 2772 просмотра