МАГАТЭ поддержало позицию Украины, что запуск ЗАЭС при отсутствии стандартов ядерной безопасности невозможен – Галущенко

Украина и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовали общую позицию относительно того, что запуск Запорожской АЭС российскими оккупантами, захватившими станцию, в условиях отсутствия международных стандартов ядерной и радиационной безопасности невозможен. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Вене, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Минэнерго, Галущенко в Вене принял участие в заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

Во время встречи Галущенко и Гросси обсудили также проекты по развитию атомной энергетики в Украине в сотрудничестве с МАГАТЭ, которые будут представлены на международной Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Герман Галущенко поблагодарил МАГАТЭ за сотрудничество и усилия, которые агентство прилагает к мониторингу ситуации на украинских атомных станциях, подстанциях оператора системы передачи, обеспечение ядерной и радиационной безопасности в Украине в условиях российской военной агрессии - говорится в сообщении.

Только лицензионный оператор залог безопасности на ядерном объекте, ЗАЭС должна быть возвращена Украине - Галущенко