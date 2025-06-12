Перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только после ее возвращения под контроль украинского регулятора: 48 государств-членов МАГАТЭ обнародовали заявление

Совет управляющих МАГАТЭ обнародовал совместное заявление 48 государств-членов. В нем отмечается, что перезапуск реакторов Запорожской атомной электростанции возможен только после возвращения легитимного контроля украинского регулятора, пишет УНН со ссылкой на Министерство энергетики.

Продолжающийся контроль россии над ЗАЭС, включая присутствие вооруженных войск и военной техники, как это зафиксировано Агентством, нарушает "семь незаменимых столпов ядерной безопасности и защищенности в условиях вооруженного конфликта", определенных Генеральным директором, и ставит под угрозу реализацию пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС - говорится в заявлении.

Отмечается, что такая ситуация привела к дальнейшей технической деградации станции, что представляет серьезную угрозу рискам ядерной безопасности и защищенности для более широкого региона

Основные тезисы заявления:

очень важно, чтобы все реакторы на ЗАЭС оставались в режиме холодной остановки;

государства-члены решительно отвергают любые попытки рассматривать краткосрочный перезапуск реакторов на ЗАЭС, поскольку это противоречит устоявшимся принципам ядерной безопасности и выраженным подходам Агентства, изложенным в отчетах Генерального директора;

любой перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только после возвращения объекта под легитимный контроль и надзор компетентного украинского регулятора;

российская федерация должна немедленно прекратить любые действия, которые мешают своевременному проведению ротаций ISAMZ и подвергают персонал Агентства риску;

ISAMZ должен быть обеспечен полным, неограниченным и своевременным доступом ко всем соответствующим зонам и информации для полного информирования о ситуации с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС, а также для осуществления необходимой гарантийной деятельности в соответствии с юридическими обязательствами Украины в сфере гарантий;

в соответствии с предыдущими резолюциями Совета управляющих и Генеральной конференции, МАГАТЭ призываем россию вывести весь несанкционированный военный и вернуть объект под полный контроль украинского регулятора.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил благодарность за поддержку МАГАТЭ в обеспечении ядерной безопасности.

Любые действия российских оккупантов на Запорожской АЭС являются грубым нарушением международного права и прямой угрозой ядерной безопасности. ЗАЭС остается для россиян инструментом шантажа всего цивилизованного международного сообщества. Попытки запуска энергоблоков со стороны российских представителей могут привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому еще раз призываем мировое сообщество не допустить реализации оккупантами катастрофического сценария - отметил Галущенко.

Дополнение

Украина и МАГАТЭ договорились, что пока не будут соблюдены стандарты ядерной безопасности, запуск ЗАЭС невозможен. Галущенко и Гросси обсудили развитие атомной энергетики.