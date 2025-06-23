Глава Госатомрегулирования сообщил о критической ситуации на Запорожской АЭС: детали

На Запорожской атомной электростанции — критическая ситуация. На объекте наблюдается острый дефицит подготовленного персонала, отказывает система радиационного мониторинга, а регламентные ремонты не проводятся годами. Это представляет серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности как в Украине, так и в Европе. Об этом на брифинге сообщил Олег Кориков, глава Госатомрегулирования передает УНН.

Детали

Происходит дефицит персонала, прошедшего обучение и получившего допуск к работе. Деградировала система радиационного мониторинга – не все посты работают, данные не передаются в онлайн-режиме - заявил он.

Кроме того, по его словам, не выполняется регламентное техническое обслуживание. Капитальные ремонты, которые должны были проходить каждые четыре года, не проводились уже более этого срока.

Даже нет утвержденного аварийного плана, чтобы управлять аварией или аварийной ситуацией - отмечает Кориков.

Он подчеркивает, что сейчас на территории станции присутствуют российские войска, вооружение и взрывчатка. Объект превращен в военную базу, откуда ведутся атаки по территории Украины.

Станция превращена в плацдарм для атак на Мариуполь, Никополь и другие города - отмечает Кориков.

Несмотря на слухи, что россия готовит запуск реакторов и пытается подключить станцию к своей энергосистеме, Кориков отмечает, что к счастью не видит для этого предпосылок, ведь это может быть крайне опасно. Любые заявления о возможном запуске – это, по его словам, не более чем информационные манипуляции.

Мы не видим предпосылок, чтобы кто-то приводил эти дефициты безопасности в порядок. Запуск реакторов создает риски – растет температура топлива, возможны аварии типа Фукусимы - пояснил он.

Такие действия несут угрозу не только локально, но и для всей региональной системы энергетической безопасности. Украина остается юридически ответственной за станцию, однако фактически не имеет к ней доступа.

Украина лишена возможности реализовывать свои обязательства, потому что оккупационные силы не допускают нас на объект. МАГАТЭ не имеет полного доступа к важному оборудованию. Даже часть помещений закрыта военными - пояснил он.

Украинские специалисты, оставшиеся на станции, находятся под давлением.

Некоторые подписали контракты под принуждением - добавил он.

Напомним

Ранее УНН писал, что перезапуск реакторов на ЗАЭС возможен только после ее возвращения под контроль украинского регулятора: 48 государств-членов МАГАТЭ опубликовали заявление.