Никопольская РВА опровергла фейк о якобы подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем

Глава Никопольской районной военной администрации опроверг заявления о том, что россияне построили тоннель под высохшим Каховским водохранилищем, а также о том, что диверсионная группа проникла в регион и убила заместителя мэра Никополя.