Оккупационный "суд" осудил 56-летнюю сотрудницу ЗАЭС Наталию Шульгу на 15 лет лишения свободы за якобы планирование диверсии. Женщину обвинили в попытке подрыва ЛЭП в Энергодаре за сотрудничество с СБУ.
россия провела "переподготовку" 40 учителей русского языка из оккупированного Энергодара и окрестностей. Педагоги-коллаборационисты получили задание выявлять проукраинские настроения среди детей.
На оккупированной ЗАЭС возникла критическая нехватка квалифицированного персонала. Оккупанты решили организовать краткосрочные курсы для подготовки "специалистов-атомщиков" в Энергодаре.
Почти весь город Энергодар в Запорожской области остался без электричества из-за аварии на высоковольтной линии. Это уже второе аварийное отключение электроэнергии в оккупированном городе за последнее время.
Запорожская АЭС возобновила подключение к резервной линии электропередач 150 кВ. Однако МАГАТЭ отмечает, что поставки электроэнергии для охлаждения реактора и других важных функций остается нестабильным.
В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за неполадок за пределами города. Причина отключения неизвестна.
Во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль с "начальником физической охраны" ЗАЭС Андреем Коротким. Коллаборант участвовал в репрессиях персонала АЭС и военных преступлениях против гражданских.
Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что пожар на ЗАЭС 11 августа - провокация россиян. По его словам, в неработающих градирнях нечему гореть, а радиационный фон в норме.
Оккупанты атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и артиллерию. Зафиксировано 3 авиаудара, 24 атаки БПЛА и 143 артобстрела, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Мэр Энергодара сообщил о присутствии около 1000 российских военных на ЗАЭС. На станции не хватает квалифицированных кадров, а 6 реакторов находятся в состоянии холодного отключения.
Наши возможности мониторинга радиационной ситуации вокруг Запорожской АЭС уменьшились, поскольку 4 из 14 станций по периметру станции пока не работают, что лишает Украину и мир актуальной и правдивой информации о радиационной ситуации на Запорожской АЭС и прилегающих территориях, отметил Кориков.
Восемь работников Запорожской атомной электростанции были ранены в результате ударов беспилотников вблизи станции, одному из них понадобилась медицинская помощь, что привело к утечке нефти и повреждению электроподстанции.
Из-за обстрелов и пожара ЗАЭС потеряла связь с внешней станцией радиационного мониторинга, расположенной в 16 км, что еще больше снизило ее способность выявлять радиоактивные выбросы во время аварийных ситуаций.
Российско оккупационные войска превратили Запорожскую атомную электростанцию в военный объект и вывозят оттуда неиспользуемое оборудование в рф.
На Запорожской атомной электростанции в Энергодаре чеченские подразделения российской национальной гвардии оборудовали базу и создали тир, используя это сооружение для патрулирования города и репрессий против украинцев.
Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента, который сливал фсб информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, в результате которого погиб 21 человек и еще 74 получили ранения.
Отсутствие квалифицированных специалистов, обученных работать с оборудованием на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, грозит ухудшить ситуацию, поскольку украинский персонал был отстранен от работы.
Бывшего заместителя главного инженера Запорожской АЭС, который сотрудничал с российскими оккупантами, приговорили к 10 годам лишения свободы за пособничество оккупантам.
В Мелитополе застрелили мужчину и похитили трех местных жителей, а еще одного мужчину в Энергодаре осудили за собственный стих на оккупированных украинских территориях.
Россияне глушат интернет и телефонную связь в оккупированных украинских населенных пунктах, чтобы помешать местным жителям делиться с украинскими силами информацией о передвижении российских войск.
Украинские правоохранители установили личности еще семерых российских оккупантов, которые воюют против украинских войск на юго-востоке Украины.
Глава Никопольской районной военной администрации опроверг заявления о том, что россияне построили тоннель под высохшим Каховским водохранилищем, а также о том, что диверсионная группа проникла в регион и убила заместителя мэра Никополя.
россия не может найти местных специалистов, готовых работать в отделах регистрации актов гражданского состояния в оккупированных Мелитополе, Энергодаре, Пологах и Токмаке.
Российские оккупанты вызывают и угрожают работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались сотрудничать.
МАГАТЭ отмечает, что Запорожская АЭС устанавливает четыре новых мобильных дизельных котла для выполнения важных функций ядерной безопасности. Девять котлов сейчас эксплуатируются, а эксперты осуществляют мониторинг безопасности и технического обслуживания, несмотря на постоянные вызовы, связанные с войной.
Переселенка из Энергодара Елена Собко открыла лабораторию в Каневе, чтобы масштабировать свой бизнес по производству натуральной косметики после победы в конкурсе "Роби своє".