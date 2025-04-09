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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29349 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские оккупанты осудили сотрудницу ЗАЭС за якобы попытку диверсии

Оккупационный "суд" осудил 56-летнюю сотрудницу ЗАЭС Наталию Шульгу на 15 лет лишения свободы за якобы планирование диверсии. Женщину обвинили в попытке подрыва ЛЭП в Энергодаре за сотрудничество с СБУ.

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Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

россия провела "переподготовку" 40 учителей русского языка из оккупированного Энергодара и окрестностей. Педагоги-коллаборационисты получили задание выявлять проукраинские настроения среди детей.

Общество • 18 ноября, 04:35 • 149510 просмотра

Оккупанты планируют подготовить "специалистов-ядерщиков" на многомесячных курсах - Сопротивление

На оккупированной ЗАЭС возникла критическая нехватка квалифицированного персонала. Оккупанты решили организовать краткосрочные курсы для подготовки "специалистов-атомщиков" в Энергодаре.

Общество • 5 ноября, 22:45 • 21357 просмотра

Оккупированный Энергодар почти полностью остался без света: что известно

Почти весь город Энергодар в Запорожской области остался без электричества из-за аварии на высоковольтной линии. Это уже второе аварийное отключение электроэнергии в оккупированном городе за последнее время.

Общество • 18 октября, 08:30 • 12503 просмотра

ЗАЭС возобновила подключение к резервной электролинии - МАГАТЭ

Запорожская АЭС возобновила подключение к резервной линии электропередач 150 кВ. Однако МАГАТЭ отмечает, что поставки электроэнергии для охлаждения реактора и других важных функций остается нестабильным.

Война • 11 октября, 00:35 • 101341 просмотра

В оккупированном Энергодаре аварийное отключение электроэнергии

В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии из-за неполадок за пределами города. Причина отключения неизвестна.

Война • 5 октября, 14:59 • 21135 просмотра

В Энергодаре взорвалось авто с "начальником охраны" оккупированной ЗАЭС: ГУР показало видео

Во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль с "начальником физической охраны" ЗАЭС Андреем Коротким. Коллаборант участвовал в репрессиях персонала АЭС и военных преступлениях против гражданских.

Война • 4 октября, 07:30 • 15584 просмотра

Очередная провокация рф: мэр Энергодара объяснил, есть ли опасность от вчерашнего пожара на ЗАЭС

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что пожар на ЗАЭС 11 августа - провокация россиян. По его словам, в неработающих градирнях нечему гореть, а радиационный фон в норме.

Война • 12 августа, 10:37 • 112602 просмотра

Враг за сутки 470 раз бил по Запорожской области - ОВА

Оккупанты атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и артиллерию. Зафиксировано 3 авиаудара, 24 атаки БПЛА и 143 артобстрела, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Общество • 10 августа, 04:40 • 92511 просмотра

На оккупированной ЗАЭС находится около тысячи российских военных - мэр Энергодара

Мэр Энергодара сообщил о присутствии около 1000 российских военных на ЗАЭС. На станции не хватает квалифицированных кадров, а 6 реакторов находятся в состоянии холодного отключения.

Общество • 7 августа, 15:23 • 26324 просмотра

Председатель Госатомрегулирования о мониторинге радиационного состояния вокруг ЗАЭС: наши возможности уменьшились

Наши возможности мониторинга радиационной ситуации вокруг Запорожской АЭС уменьшились, поскольку 4 из 14 станций по периметру станции пока не работают, что лишает Украину и мир актуальной и правдивой информации о радиационной ситуации на Запорожской АЭС и прилегающих территориях, отметил Кориков.

Война • 5 июля, 19:03 • 28646 просмотра

В результате российского обстрела вблизи Энергодара ранены 8 работников ЗАЭС

Восемь работников Запорожской атомной электростанции были ранены в результате ударов беспилотников вблизи станции, одному из них понадобилась медицинская помощь, что привело к утечке нефти и повреждению электроподстанции.

Война • 4 июля, 15:47 • 23575 просмотра

МАГАТЭ сообщило о разрушении станции радиационного мониторинга возле Запорожской АЭС

Из-за обстрелов и пожара ЗАЭС потеряла связь с внешней станцией радиационного мониторинга, расположенной в 16 км, что еще больше снизило ее способность выявлять радиоактивные выбросы во время аварийных ситуаций.

Война • 28 июня, 06:59 • 21295 просмотра

российские военные вывозят оборудование из оккупированной ЗАЭС - Центр нацсопротивления

Российско оккупационные войска превратили Запорожскую атомную электростанцию в военный объект и вывозят оттуда неиспользуемое оборудование в рф.

Война • 26 июня, 12:07 • 27736 просмотра

На Запорожской АЭС находятся чеченские боевики - Центр нацсопротивления

На Запорожской атомной электростанции в Энергодаре чеченские подразделения российской национальной гвардии оборудовали базу и создали тир, используя это сооружение для патрулирования города и репрессий против украинцев.

Война • 29 мая, 13:25 • 18353 просмотра

"Слив" россиянам информацию о последствиях удара по Одессе: задержан еще один корректировщик

Служба безопасности Украины задержала еще одного российского агента, который сливал фсб информацию о последствиях двойного ракетного удара по Одессе 15 марта, в результате которого погиб 21 человек и еще 74 получили ранения.

Война • 14 мая, 07:30 • 23934 просмотра

Дилетанты на ЗАЭС, набранные россиянами, могут привести к резкому ухудшению ситуации - руководитель "Энергоатома"

Отсутствие квалифицированных специалистов, обученных работать с оборудованием на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, грозит ухудшить ситуацию, поскольку украинский персонал был отстранен от работы.

Война • 26 апреля, 08:46 • 21001 просмотра

Экс-заместителя главного инженера ЗАЭС, который перешел на сторону россиян, приговорили к 10 годам за решеткой

Бывшего заместителя главного инженера Запорожской АЭС, который сотрудничал с российскими оккупантами, приговорили к 10 годам лишения свободы за пособничество оккупантам.

Война • 18 апреля, 14:08 • 19582 просмотра

рф продолжает террор на захваченных территориях: расстрелы, похищения и репрессии - Федоров

В Мелитополе застрелили мужчину и похитили трех местных жителей, а еще одного мужчину в Энергодаре осудили за собственный стих на оккупированных украинских территориях.

Война • 5 марта, 21:35 • 30549 просмотра

россияне глушат связь в оккупированных городах Украины, чтобы заблокировать работу партизан

Россияне глушат интернет и телефонную связь в оккупированных украинских населенных пунктах, чтобы помешать местным жителям делиться с украинскими силами информацией о передвижении российских войск.

Война • 29 февраля, 13:40 • 30837 просмотра

Воевали против Сил обороны: еще семеро российских оккупантов получили подозрение

Украинские правоохранители установили личности еще семерых российских оккупантов, которые воюют против украинских войск на юго-востоке Украины.

Война • 13 февраля, 16:06 • 26079 просмотра

Никопольская РВА опровергла фейк о якобы подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем

Глава Никопольской районной военной администрации опроверг заявления о том, что россияне построили тоннель под высохшим Каховским водохранилищем, а также о том, что диверсионная группа проникла в регион и убила заместителя мэра Никополя.

Война • 8 февраля, 16:46 • 28666 просмотра

рф не может сформировать фейковые ЗАГСы на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления

россия не может найти местных специалистов, готовых работать в отделах регистрации актов гражданского состояния в оккупированных Мелитополе, Энергодаре, Пологах и Токмаке.

Война • 2 февраля, 15:23 • 23708 просмотра

россияне вызывают на допросы работников ЗАЭС и угрожают членам их семей - ЦНС

Российские оккупанты вызывают и угрожают работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались сотрудничать.

Война • 1 февраля, 12:33 • 23383 просмотра

МАГАТЭ сообщает об установке новых дизельных котлов на Запорожской АЭС

МАГАТЭ отмечает, что Запорожская АЭС устанавливает четыре новых мобильных дизельных котла для выполнения важных функций ядерной безопасности. Девять котлов сейчас эксплуатируются, а эксперты осуществляют мониторинг безопасности и технического обслуживания, несмотря на постоянные вызовы, связанные с войной.

Общество • 21 декабря, 23:50 • 35603 просмотра

"Роби своє": переселенка из Энергодара открыла лабораторию по производству натуральной косметики в Каневе

Переселенка из Энергодара Елена Собко открыла лабораторию в Каневе, чтобы масштабировать свой бизнес по производству натуральной косметики после победы в конкурсе "Роби своє".

Общество • 18 декабря, 09:19 • 28212 просмотра