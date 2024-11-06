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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты планируют подготовить "специалистов-ядерщиков" на многомесячных курсах - Сопротивление

Оккупанты планируют подготовить "специалистов-ядерщиков" на многомесячных курсах - Сопротивление

Киев  •  УНН

22:45 • 1095 просмотра

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На оккупированной ЗАЭС возникла критическая нехватка квалифицированного персонала. Оккупанты решили организовать краткосрочные курсы для подготовки "специалистов-атомщиков" в Энергодаре.

Из-за кадрового голода на объектах критической инфраструктуры на временно оккупированных территориях Украины россияне вынуждены прибегать к крайне странным и потенциально опасным мерам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Так, сложная ситуация с кадрами сложилась на Запорожской атомной станции. С рф специалисты не спешат ехать на ВОТ, а кто уже работает - не получает обещанные бонусы за работу в условиях войны. Не удалось набрать желающих и «по объявлениям» в соцсетях.

По информации ЦНС, оккупанты в Энергодаре организовали многомесячные курсы, которые будут штамповать «специалистов-атомщиков». «С таким подходом ЗАЭС все больше напоминает пороховую бочку,

- говорится в сообщении.

Оккупанты раздают захваченное жилье предателям, которые пошли на службу в армию рф - Сопротивление29 октября 2024, 00:34 • 109127 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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