Оккупанты планируют подготовить "специалистов-ядерщиков" на многомесячных курсах - Сопротивление
Киев • УНН
На оккупированной ЗАЭС возникла критическая нехватка квалифицированного персонала. Оккупанты решили организовать краткосрочные курсы для подготовки "специалистов-атомщиков" в Энергодаре.
Из-за кадрового голода на объектах критической инфраструктуры на временно оккупированных территориях Украины россияне вынуждены прибегать к крайне странным и потенциально опасным мерам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Так, сложная ситуация с кадрами сложилась на Запорожской атомной станции. С рф специалисты не спешат ехать на ВОТ, а кто уже работает - не получает обещанные бонусы за работу в условиях войны. Не удалось набрать желающих и «по объявлениям» в соцсетях.
По информации ЦНС, оккупанты в Энергодаре организовали многомесячные курсы, которые будут штамповать «специалистов-атомщиков». «С таким подходом ЗАЭС все больше напоминает пороховую бочку,
Оккупанты раздают захваченное жилье предателям, которые пошли на службу в армию рф - Сопротивление29 октября 2024, 00:34 • 109127 просмотров