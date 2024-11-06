Оккупанты планируют подготовить "специалистов-ядерщиков" на многомесячных курсах - Сопротивление

Из-за кадрового голода на объектах критической инфраструктуры на временно оккупированных территориях Украины россияне вынуждены прибегать к крайне странным и потенциально опасным мерам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Так, сложная ситуация с кадрами сложилась на Запорожской атомной станции. С рф специалисты не спешат ехать на ВОТ, а кто уже работает - не получает обещанные бонусы за работу в условиях войны. Не удалось набрать желающих и «по объявлениям» в соцсетях.

По информации ЦНС, оккупанты в Энергодаре организовали многомесячные курсы, которые будут штамповать «специалистов-атомщиков». «С таким подходом ЗАЭС все больше напоминает пороховую бочку, - говорится в сообщении.



Оккупанты раздают захваченное жилье предателям, которые пошли на службу в армию рф - Сопротивление