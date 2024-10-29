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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты раздают захваченное жилье предателям, которые пошли на службу в армию рф - Сопротивление

Оккупанты раздают захваченное жилье предателям, которые пошли на службу в армию рф - Сопротивление

Киев  •  УНН

00:34 • 1978 просмотра

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На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики раздают захваченное жилье предателям, подписавшим контракт с ВС рф.

На временно оккупированных территориях захватчики раздают захваченное жилье предателям, которые заключили контракт с сс рф. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Жилье раздают как "служебное", то есть не на постоянной основе. Имущество предоставляют тем предателям, которые не имеют своей недвижимости. Заселяют предателей в квартиры тех украинцев, которые сбежали от оккупации,

- говорится в сообщении.

Детали

В Центре сопротивления отметили, что выплаты за заключение контракта с ВС рф для предателей на временно оккупированных территориях существенно меньше, чем в других российских регионах. Такое отношение объясняется тем, что жизнь предателей для Кремля ничего не стоит.

Напомним

С 1 января 2025 года жители оккупированных территорий без российских паспортов потеряют доступ к соцуслугам. Оккупанты шантажируют население, особенно инсулинозависимых граждан, которые не смогут получать лекарства.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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