Оккупанты раздают захваченное жилье предателям, которые пошли на службу в армию рф - Сопротивление
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики раздают захваченное жилье предателям, подписавшим контракт с ВС рф.
На временно оккупированных территориях захватчики раздают захваченное жилье предателям, которые заключили контракт с сс рф. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Жилье раздают как "служебное", то есть не на постоянной основе. Имущество предоставляют тем предателям, которые не имеют своей недвижимости. Заселяют предателей в квартиры тех украинцев, которые сбежали от оккупации,
Детали
В Центре сопротивления отметили, что выплаты за заключение контракта с ВС рф для предателей на временно оккупированных территориях существенно меньше, чем в других российских регионах. Такое отношение объясняется тем, что жизнь предателей для Кремля ничего не стоит.
Напомним
С 1 января 2025 года жители оккупированных территорий без российских паспортов потеряют доступ к соцуслугам. Оккупанты шантажируют население, особенно инсулинозависимых граждан, которые не смогут получать лекарства.