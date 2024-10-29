Окупанти роздають захоплене житло зрадникам, які пішли на службу в армію рф - Спротив
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники роздають захоплене житло зрадникам, які підписали контракт зі ЗС рф.
На тимчасово окупованих територіях загарбники роздають захоплене житло зрадникам, які уклали контракт зі зс рф. Про це заявили в Центрі національного спротиву, передає УНН.
Житло роздають як "службове", тобто не на постійній основі. Майно надають тим зрадникам, які не мають своєї нерухомості. Заселяють зрадників у квартири тих українців, які втекли від окупації,
Деталі
У Центрі спротиву зауважили, що виплати за укладання контракту зі ЗС рф для зрадників на тимчасово окупованих територіях суттєво менші, ніж в інших російських регіонах. Таке відношення пояснюється тим, що життя зрадників для Кремля нічого не коштує.
Нагадаємо
З 1 січня 2025 року жителі окупованих територій без російських паспортів втратять доступ до соцпослуг. Окупанти шантажують населення, особливо інсулінозалежних громадян, які не зможуть отримувати ліки.