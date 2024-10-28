Загарбники позбавлять соцзахисту українців без російських паспортів з 2025 року - Спротив
Київ • УНН
З 1 січня 2025 року жителі окупованих територій без російських паспортів втратять доступ до соцпослуг. Окупанти шантажують населення, особливо інсулінозалежних громадян, які не зможуть отримувати ліки.
Окупанти запроваджують примусову паспортизацію, позбавляючи українців соціального захисту. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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З 1 січня 2025 року жителі тимчасово окупованих територій України, які не отримають російського паспорта, позбудуться доступу до соціальних послуг. Цю інформацію активно поширюють російські змі, а окупаційна влада вдається до шантажу, ставлячи під загрозу життя найбільш уразливих груп населення.
Особливо постраждають інсулінозалежні громадяни, які не зможуть отримати необхідні ліки без зміни громадянства. В умовах дефіциту медикаментів в аптеках, це ставить їх у критичну ситуацію.
До кінця 2024 року кремль планує змусити всіх мешканців окупованих територій від 14 років отримати ворожі паспорти. Невдача місцевих колаборантів у реалізації цих планів спонукала окупантів посилити погрози.
Примусова паспортизація є частиною стратегії терористичної країни, спрямованої на зміну демографічного складу загарбаних територій та легітимізацію свого контролю над українськими землями.
Примусова паспортизація росіянами українських дітей на окупованих територіях набуває загрозливих масштабів - Лубінець15.07.24, 17:03 • 21585 переглядiв