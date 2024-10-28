Захватчики лишат соцзащиты украинцев без российских паспортов с 2025 года - Сопротивление

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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03:24 • 2127 просмотра

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С 1 января 2025 года жители оккупированных территорий без российских паспортов потеряют доступ к соцуслугам. Оккупанты шантажируют население, особенно инсулинозависимых граждан, которые не смогут получать лекарства.

Оккупанты вводят принудительную паспортизацию, лишая украинцев социальной защиты. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

С 1 января 2025 года жители временно оккупированных территорий Украины, которые не получат российского паспорта, лишатся доступа к социальным услугам. Эту информацию активно распространяют российские СМИ, а оккупационные власти прибегают к шантажу, ставя под угрозу жизни наиболее уязвимых групп населения.

Особенно пострадают инсулинозависимые граждане, которые не смогут получить необходимые лекарства без смены гражданства. В условиях дефицита медикаментов в аптеках, это ставит их в критическую ситуацию.

До конца 2024 года кремль планирует заставить всех жителей оккупированных территорий от 14 лет получить вражеские паспорта. Неудача местных коллаборационистов в реализации этих планов побудила оккупантов усилить угрозы.

Принудительная паспортизация является частью стратегии террористической страны, направленной на изменение демографического состава захваченных территорий и легитимизацию своего контроля над украинскими землями.

Принудительная паспортизация россиянами украинских детей на оккупированных территориях приобретает угрожающие масштабы - Лубинец15 июля 2024, 14:03 • 21180 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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