Захватчики лишат соцзащиты украинцев без российских паспортов с 2025 года - Сопротивление
Киев • УНН
С 1 января 2025 года жители оккупированных территорий без российских паспортов потеряют доступ к соцуслугам. Оккупанты шантажируют население, особенно инсулинозависимых граждан, которые не смогут получать лекарства.
Оккупанты вводят принудительную паспортизацию, лишая украинцев социальной защиты. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
С 1 января 2025 года жители временно оккупированных территорий Украины, которые не получат российского паспорта, лишатся доступа к социальным услугам. Эту информацию активно распространяют российские СМИ, а оккупационные власти прибегают к шантажу, ставя под угрозу жизни наиболее уязвимых групп населения.
Особенно пострадают инсулинозависимые граждане, которые не смогут получить необходимые лекарства без смены гражданства. В условиях дефицита медикаментов в аптеках, это ставит их в критическую ситуацию.
До конца 2024 года кремль планирует заставить всех жителей оккупированных территорий от 14 лет получить вражеские паспорта. Неудача местных коллаборационистов в реализации этих планов побудила оккупантов усилить угрозы.
Принудительная паспортизация является частью стратегии террористической страны, направленной на изменение демографического состава захваченных территорий и легитимизацию своего контроля над украинскими землями.
Принудительная паспортизация россиянами украинских детей на оккупированных территориях приобретает угрожающие масштабы - Лубинец15 июля 2024, 14:03 • 21180 просмотров