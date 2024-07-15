Российские оккупанты превратили процесс вручения паспортов рф украинским детям в масштабную церемонию. Принудительная паспортизация постепенно приобретает все более угрожающие масштабы. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Омбудсмен рассказал, что детям с оккупированных территорий Украины оккупанты выдают российские паспорта по-особенному торжественно. Иногда для этого их везут за тысячи километров в Москву или Санкт-Петербург.

Дети получают паспорта под праздничное поднятие триколора, возложение цветов к памятнику "скорбящей матери". Туда также съезжаются представители МВД РФ, Следственного комитета и так называемые ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов.

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Именно так недавно произошло в оккупированном Геническе на Херсонщине. Надуманное величие этого процесса призвано сформировать у детей впечатление, что они становятся частью чего-то важного, скрывая истинные намерения и манипулируя их сознанием - заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что принудительная выдача паспортов является попыткой легитимизировать оккупацию и насадить мнение, что местное население приняло российское гражданство добровольно.

Принудительная паспортизация россиянами украинских детей приобретает все более угрожающие масштабы! (...) Это попытка изменить национальную идентичность украинских детей и подчинить население оккупированных территорий - предупредил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские захватчики вывезли очередную группу из 43 детей из временно оккупированного Бердянска Запорожской области на так называемый отдых в Чувашию.