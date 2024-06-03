Более 2,5 тыс. подростков из ВОТ Украины отправлять на военные учения в рф - ЦНС

Более двух с половиной тысяч детей в возрасте от 13 до 17 лет с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей пройдут военное обучение в россии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Как сообщается, украинские подростки будут проходить военные учения в Волгоградской области рф.

По данным ЦНС, на россии еще летом прошлого года начали активно открывать так называемые военно-спортивные центры "воин", в которых готовят подростков при достижении совершеннолетия к дальнейшему участию в боевых действиях.

Отбор на такие учения местные коллаборанты осуществляют самостоятельно. Прежде всего обращают внимание на физическое развитие ребенка и тогда активно берутся к психологически обработке будущего вояки.

Известно, что филиалы таких военных лагерей оккупанты открыли и на ТОТ Украины. К примеру, открытием такого центра на оккупированной Луганщине занимался лично директор организации " воин " александр зайцев.

Перечень преступлений террористической россии только увеличивается. Теперь кроме привлечения детей к производству оружия, оккупанты еще и будут готовить малолетних к вероятному выполнению боевых задач - заявили в центре нацсопротивления.

В ЦНС указали, что такие действия российских оккупационных властей противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования. Привлечение несовершеннолетних к подобным мерам нарушает их право на невмешательство в войну и в защиту от военного использования.

Оккупанты планируют депортировать десятки тысяч украинских детей в рф в течение лета - ISW