Более 2,5 тыс. подростков из ВОТ Украины отправлять на военные учения в рф - ЦНС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  76180 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  108501 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107374 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110448 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172432 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163187 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162240 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

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Более 2,5 тыс. подростков из ВОТ Украины отправлять на военные учения в рф - ЦНС

Более 2500 подростков в возрасте от 13 до 17 лет с оккупированных украинских территорий пройдут военную подготовку в волгоградской области россии, что является нарушением международных норм и стандартов по защите несовершеннолетних от участия в военных действиях.

Война •   •  923 просмотра
Более 2,5 тыс. подростков из ВОТ Украины отправлять на военные учения в рф - ЦНС

Суд удовлетворил ходатайство о передаче ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА

Суд удовлетворил ходатайство офиса Генпрокурора о передаче имущества (ТРЦ "Гулливер") в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщили в Шевченковском районном суде города Киева в понедельник.

Экономика •   •  1197 просмотра
Суд удовлетворил ходатайство о передаче ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА

Придумал словосочетание "вежливые люди" в Крыму, а сейчас призывает уничтожить Харьков: пропагандисту Рожину сообщили о подозрении

Российский блогер Борис Рожин, известный под псевдонимом "Colonelcassad", был обвинен Службой безопасности Украины в многочисленных преступлениях, включая посягательство на территориальную целостность Украины, пособничество российской агрессии, сотрудничество с врагом и пропаганду войны, за его пророссийскую позицию и поддержку российского вторжения в Украину.

Война •   •  1866 просмотра
Придумал словосочетание "вежливые люди" в Крыму, а сейчас призывает уничтожить Харьков: пропагандисту Рожину сообщили о подозрении

Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет несмотря на спрос-МОН

Количество мест в магистратуре и аспирантуре не будет увеличено, несмотря на высокий спрос - более 200 000 абитуриентов в этом году, из-за лицензионных ограничений на количество мест в каждом высшем учебном заведении.

Общество •   •  1559 просмотра
Увеличение количества мест на магистратуру и аспирантуру не будет несмотря на спрос-МОН

Суд признал незаконным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" - Соседка

Днепропетровский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд".

Экономика •   •  2174 просмотра
Суд признал незаконным решение Нацбанка о ликвидации банка "Конкорд" - Соседка

На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров

Верховная Рада может проголосовать на этой неделе за назначение Алексея Чернышева новым министром инфраструктуры, а Алексея Кулебы - новым министром регионального развития.

политика •   •  5751 просмотра
На этой неделе Раду ожидают кадровые вопросы: нардеп назвал имя новых министров

На Полтавщине 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии - ОВА

11 населенных пунктов Полтавской области остаются без электроснабжения, всего это 1,4 тысячи потребителей.

Общество •   •  5106 просмотра
На Полтавщине 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии - ОВА

Почти 400 договоров на 47 миллиардов гривен, 38% товаров уже доставлены в ВСУ: в ГОТ отчитались за полгода работы

Почти 400 договоров на 47 миллиардов гривен, 38% товаров уже доставлены в ВСУ: в ГОТ отчитались за полгода работы.

Экономика •   •  4920 просмотра
Почти 400 договоров на 47 миллиардов гривен, 38% товаров уже доставлены в ВСУ: в ГОТ отчитались за полгода работы

В Польше фермеры планируют блокировать грузовой участок пропуска "Рава-Русская-Гребенное"

Польские фермеры планируют полностью заблокировать движение грузовиков на выезд из Украины через пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" с 4 по 6 июня.

Общество •   •  5435 просмотра
В Польше фермеры планируют блокировать грузовой участок пропуска "Рава-Русская-Гребенное"

Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в завод по производству снарядов в Литве

Немецкий гигант военной промышленности Rheinmetall инвестирует более 180 миллионов евро в строительство завода по производству артиллерийских снарядов в Литве, что создаст по меньшей мере 150 новых рабочих мест.

Новости Мира •   •  4711 просмотра
Rheinmetall инвестирует более 180 млн евро в завод по производству снарядов в Литве