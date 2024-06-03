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Понад 2,5 тис. підлітків з ТОТ України відправлять на військові навчання у рф - ЦНС

Понад 2,5 тис. підлітків з ТОТ України відправлять на військові навчання у рф - ЦНС

Київ • УНН

 • 20612 перегляди

Понад 2500 підлітків віком від 13 до 17 років з окупованих українських територій пройдуть військову підготовку у волгоградській області росії, що є порушенням міжнародних норм і стандартів щодо захисту неповнолітніх від участі у військових діях.

Більше ніж дві з половиною тисячі дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пройдуть військовий вишкіл у росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, українські підлітки проходитимуть військові навчання у волгоградській області рф. 

За даними ЦНС, на росії ще влітку минулого року почали активно відкривати так звані військово-спортивні  центри "воїн", у котрих готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях.

Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічно обробки майбутнього вояки.

Відомо що філії таких військових таборів окупанти відкрили і на ТОТ України. До прикладу, відкриттям такого центру на окупованій Луганщині займався особисто директор організації "воїн" олександр зайцев. 

Перелік злочинів терористичної росії тільки збільшується. Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань

- заявили в Центрі нацспротиву.

В ЦНС вказали, що такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання.

Окупанти планують депортувати десятки тисяч українських дітей до рф протягом літа - ISW29.05.24, 10:37 • 23644 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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