Понад 2,5 тис. підлітків з ТОТ України відправлять на військові навчання у рф - ЦНС
Київ • УНН
Понад 2500 підлітків віком від 13 до 17 років з окупованих українських територій пройдуть військову підготовку у волгоградській області росії, що є порушенням міжнародних норм і стандартів щодо захисту неповнолітніх від участі у військових діях.
Більше ніж дві з половиною тисячі дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пройдуть військовий вишкіл у росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Як повідомляється, українські підлітки проходитимуть військові навчання у волгоградській області рф.
За даними ЦНС, на росії ще влітку минулого року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри "воїн", у котрих готують підлітків при досягненні повноліття до подальшої участі у бойових діях.
Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини і тоді активно беруться до психологічно обробки майбутнього вояки.
Відомо що філії таких військових таборів окупанти відкрили і на ТОТ України. До прикладу, відкриттям такого центру на окупованій Луганщині займався особисто директор організації "воїн" олександр зайцев.
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В ЦНС вказали, що такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання.
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