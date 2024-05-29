Окупанти планують депортувати десятки тисяч українських дітей до рф протягом літа - ISW
Київ • УНН
Російська влада готується активізувати депортацію десятків тисяч українських дітей до росії влітку 2024 року під виглядом літніх таборів та канікул, що є актом геноциду проти українського народу.
Російська влада готується активізувати депортацію українських дітей до росії протягом літа 2024 року. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 29 травня, повідомляє УНН.
Деталі
Голова так званої "лнр" леонід пасічник заявив 27 травня, що регіони, які є суб'єктами рф "візьмуть" понад 12 000 дітей з окупованої Луганської області протягом 2024 року, а російська програма "Корисні канікули" спонсоруватиме 40 000 дітей з окупованої України для "відвідин" в рф літніх таборів і освітніх заходів.
пасічник також повідомив, що літні табори для дітей в окупованому Криму та на території росії готуються "прийняти" понад 600 дітей з окупованої України впродовж літа, включно з літнім табором "Океан" у владивостоці, що приморському краю (що розташований ближче до Аляски, ніж до України).
Окупаційне "міністерство праці" Херсонської області також повідомило, що невстановлена кількість дітей з окупованої Херсонщини поїде до табору "Океан" для "освітньої, спортивної та культурної програми".
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27 травня окупаційний сенатор від Херсонської області андрій алєксєєнко заявив, що 575 дітей поїдуть до тритижневих літніх таборів до окупованого Криму та в російську республіку адигея.
Окупаційне "міністерство освіти і науки лнр" повідомило, що невстановлена кількість підлітків з окупованої Луганської області відвідуватимуть військово-патріотичний спортивний табір "Авангард" у волгоградській області росії. Там вони навчатимуться військово-інженерній справі, тактиці, вогневій підготовці, парашутному спорту, зв'язку, основам національної безпеки, управлінню безпілотниками і тактичній медицині
SW зазначає, що попри спроби росії представити літні табори для українських дітей як тимчасові розважальні та освітні заходи, вони є фундаментальним компонентом російської кампанії з депортації українців, включно з дітьми, в росію.
Насильницьке переведення дітей з однієї групи в іншу є визнаним актом геноциду, і тому багатогранні схеми росії з депортації українських дітей в Росію можуть бути класифіковані як акти геноциду
Аналітики наголошують, що українські діти, депортовані в росію на такі "канікули" або в "літні табори", стикаються з програмами русифікації, спрямованими на ізоляцію їх від українських родин, мови, культури та історії.
Російська влада, імовірно, нарощуватиме зусилля з депортації впродовж літа під виглядом літніх канікул, але ці програми попри спроби росії прикрити їх тимчасовими і позитивними освітніми можливостями - є актами геноциду проти українського народу, вказали в ISW.
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