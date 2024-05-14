Уряд затвердив порядок виявлення та повернення депортованих росією дітей
Київ • УНН
Кабінет Міністрів затвердив порядок виявлення та повернення дітей, депортованих або вимушено переміщених внаслідок збройної агресії росії проти України.
Сьогодні Кабмін ухвалив постанову "Про затвердження Порядку виявлення та повернення дітей, депортованих або примусово переміщених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України". Про це у вівторок повідомили в Мінреінтеграції, передає УНН.
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Як повідомляється, порядок визначає взаємодію між суб’єктами, які беруть участь у пошуку, поверненні й забезпеченні соціального захисту та реінтеграції дітей, зокрема дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Також йдеться про тих дітей, які перебувають під ризиком такої депортації або переміщення.
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Суб’єктами є представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, Національного інформаційного бюро.
У відомстві зазначили, що одним з основних заходів, який має здійснюватися законними представниками дитини й іншими уповноваженими органами, є розробка індивідуального плану повернення. Він має бути комплексним та розробленим з урахуванням індивідуальних потреб дитини.
Нагадаємо
Станом на 24 лютого Україна верифікувала 19 546 викрадених дітей, а за даними рфЗМІ їх понад 700 тисяч.