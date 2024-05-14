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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство утвердило порядок выявления и возвращения депортированных россией детей

Правительство утвердило порядок выявления и возвращения депортированных россией детей

Киев  •  УНН

14 мая 2024, 11:40  •  7101 просмотра

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Кабинет Министров утвердил порядок выявления и возвращения детей, депортированных или вынужденно перемещенных в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Сегодня Кабмин принял постановление "Об утверждении Порядка выявления и возвращения детей, депортированных или принудительно перемещенных в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины". Об этом во вторник сообщили в Минреинтеграции, передает УНН

Детали 

Как сообщается, порядок определяет взаимодействие между субъектами, участвующими в поиске, возвращении и обеспечении социальной защиты и реинтеграции детей, в частности детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также речь идет о тех детях, которые находятся под риском такой депортации или перемещения.

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Субъектами являются представители центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, Национального информационного бюро.

В ведомстве отметили, что одним из основных мероприятий, которое должно осуществляться законными представителями ребенка и другими уполномоченными органами, является разработка индивидуального плана возвращения. Он  должен быть комплексным и разработанным с учетом индивидуальных потребностей ребенка.

Напомним 

По состоянию на 24 февраля Украина верифицировала 19 546 похищенных детей, а по данным рфСМИ их более 700 тысяч.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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