Еще шестерых детей спасли из российской оккупации

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
khersonХерсон
Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  22178 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  118698 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  127850 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  127354 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  173776 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209625 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214830 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205948 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159856 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151975 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  248298 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  293226 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  294394 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  302214 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  312808 просмотра

Еще шестерых детей спасли из российской оккупации

Шестеро детей в возрасте от 5 до 12 лет были спасены от лагерей российских оккупантов и возвращены на подконтрольную Украине территорию.

Общество •   •  6708 просмотра
Еще шестерых детей спасли из российской оккупации

Силы обороны на отдельных участках Лиманского направления улучшили тактическое положение - Лысогор

В Луганской области Вооруженные силы Украины не допустили потери позиций, на отдельных участках и улучшили тактическое положение.

Война •   •  7183 просмотра
Силы обороны на отдельных участках Лиманского направления улучшили тактическое положение - Лысогор

россияне утром обстреляли из артиллерии Никополь: есть погибший и раненый

В результате артиллерийского обстрела Никополя Днепропетровской области утром 14 апреля один мужчина в возрасте 45 лет погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  7088 просмотра
россияне утром обстреляли из артиллерии Никополь: есть погибший и раненый

В минобороны рф заявляют о сбитии ночью 25 снарядов над белгородской областью

российская противовоздушная оборона якобы сбила 25 реактивных снарядов и один беспилотник над Белгородской областью в течение ночи и сегодня утром.

Новости Мира •   •  8630 просмотра
В минобороны рф заявляют о сбитии ночью 25 снарядов над белгородской областью

В Одессе девушка заявила об избиении. Одесский ТЦК начал проверку инцидента

Одесский областной ТЦК начал проверку инцидента с девушкой в Одессе.

Общество •   •  8714 просмотра
В Одессе девушка заявила об избиении. Одесский ТЦК начал проверку инцидента

Оккупанты с утра активизировали усилия в районах Старомайорского, Крынках и Роботино

Сегодня утром российские оккупанты активизировались в районах Старомайорского, Крынках и Роботино, однако украинские войска не потеряли позиции.

Война •   •  9847 просмотра
Оккупанты с утра активизировали усилия в районах Старомайорского, Крынках и Роботино

Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась на 11 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,6196 UAH/USD, укрепив гривну на 11 копеек.

Экономика •   •  9415 просмотра
Курс валют на 14 мая: гривна укрепилась на 11 копеек

С севера Харьковщины эвакуировали более 7 тысяч человек - ОВА

Более 7 023 человек были эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за постоянных обстрелов и попыток врага продвинуться в этом районе.

Общество •   •  9709 просмотра
С севера Харьковщины эвакуировали более 7 тысяч человек - ОВА

США и Тайвань без огласки провели военно-морские учения - Reuters

В прошлом месяце военно-морские силы США и Тайваня провели совместные учения в Тихом океане, которые не разглашались, отрабатывая базовые операции, такие как связь, дозаправка и пополнение запасов, сообщило Reuters.

Новости Мира •   •  7456 просмотра
США и Тайвань без огласки провели военно-морские учения - Reuters

Утренний удар рф по Харькову: уже известно о четырех пострадавших

Четыре человека, 52-летний мужчина и три женщины в возрасте 66, 56 и 38 лет, пострадали в результате удара УМПБ Д-30 по Харькову сегодня утром.

Война •   •  10071 просмотра
Утренний удар рф по Харькову: уже известно о четырех пострадавших