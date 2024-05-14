Еще шестерых детей спасли из российской оккупации

Шестеро детей в возрасте от 5 до 12 лет были спасены от лагерей российских оккупантов и возвращены на подконтрольную Украине территорию, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Шестерых детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию и спасти от лагерей российских оккупантов. Это девочка и пять мальчиков в возрасте от 5-ти до 12-ти лет - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По его словам, из-за угрозы отправки детей на так называемое "оздоровление" родители решились уехать из оккупации. Ведь были случаи, когда детей забирали и не возвращали домой.

"Над их возвращением работала организация "Save Ukraine". Это была сложнейшая миссия спасения с задержками на блокпостах и запугиваниями. К счастью, сейчас все дети в безопасности. С ними работают медики и психологи", - рассказал Прокудин.

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С начала 2024 года, по словам главы ОВА, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 84 ребенка из Херсонской области.

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