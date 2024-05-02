Из российской оккупации спасли семью с подростком

Волонтеры помогли эвакуировать 16-летнего парня и его семью с временно оккупированной территории Херсонской области, сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую и психологическую помощь, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

"Save Ukraine" - вы невероятные. Благодаря их титанической работе делюсь еще одной хорошей новостью. Волонтеры помогли эвакуироваться из временной оккупированной громады Херсонской области 16-летнему юноше и его семье - сообщил Прокудин в Telegram.

По словам главы ОВА, сейчас спасенные в безопасности, о них беспокоятся врачи и психологи, которые помогают оправиться от пережитого и адаптироваться на новом месте.

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