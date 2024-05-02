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З російської окупації врятували родину з підлітком

З російської окупації врятували родину з підлітком

Київ • УНН

 • 17325 перегляди

Волонтери організації Save Ukraine допомогли евакуювати 16-річного хлопця та його родину з тимчасово окупованої Херсонської області, зараз вони перебувають у безпеці та отримують медичну та психологічну допомогу.

Волонтери допомогли евакуювати 16-річного хлопця та його родину з тимчасово окупованої території Херсонської області, зараз вони перебувають у безпеці та отримують медичну та психологічну допомогу, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

"Save Ukraine" – ви неймовірні. Завдяки їхній титанічній роботі ділюсь ще однією гарною новиною. Волонтери допомогли евакуюватися із тимчасового окупованої громади Херсонщини 16-річному юнаку та його родині

- повідомив Прокудін у Telegram.

Зі слів голови ОВА, зараз врятовані у безпеці, про них турбуються лікарі та психологи, які допомагають оговтатися від пережитого та адаптуватися на новому місці.

З російської окупації врятовано ще трьох дітей01.05.24, 12:58 • 103839 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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