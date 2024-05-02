З російської окупації врятували родину з підлітком
Київ • УНН
Волонтери організації Save Ukraine допомогли евакуювати 16-річного хлопця та його родину з тимчасово окупованої Херсонської області, зараз вони перебувають у безпеці та отримують медичну та психологічну допомогу.
Волонтери допомогли евакуювати 16-річного хлопця та його родину з тимчасово окупованої території Херсонської області, зараз вони перебувають у безпеці та отримують медичну та психологічну допомогу, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
"Save Ukraine" – ви неймовірні. Завдяки їхній титанічній роботі ділюсь ще однією гарною новиною. Волонтери допомогли евакуюватися із тимчасового окупованої громади Херсонщини 16-річному юнаку та його родині
Зі слів голови ОВА, зараз врятовані у безпеці, про них турбуються лікарі та психологи, які допомагають оговтатися від пережитого та адаптуватися на новому місці.
З російської окупації врятовано ще трьох дітей01.05.24, 12:58 • 103839 переглядiв