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З російської окупації врятовано ще трьох дітей

З російської окупації врятовано ще трьох дітей

Київ • УНН

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Ще троє дітей, віком 11, 9 та 13 років, були врятовані з окупованої Росією території та повернулися на підконтрольну Україні територію, таким чином, загальна кількість дітей, повернутих з Херсонської області з початку 2024 року, склала 66.

Ще троє дітей, віком 11, 9 та 13 років, були врятовані з окупованої росією території та повернулися на підконтрольну Україні територію, таким чином, загальна кількість дітей, повернутих з Херсонської області з початку 2024 року, сягнула 66, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію

- написав Прокудін у Telegram.

З його слів, це – "11-річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці". "Над її поверненням працювала організація "Save Ukraine", органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Це було надскладне і термінове завдання", - вказав голова ОВА.

Він додав, що "разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9-ти та 13-ти років". "Їх доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до війська країни-агресорки. Вирвати хлопців з окупації стало можливим завдяки злагодженій роботі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Громадської спілки Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування і служб у справах дітей області діти", - зазначив голова ОВА.

"Зараз всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи", - повідомив Прокудін.

"З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області. Впевнений, що малеча зможе оговтатися від пережитого. Вдячний всім, хто об’єднує свої зусилля заради повернення всіх маленьких громадян України", - підсумував голова ОВА.

Україна передала Катару список з іменами 561 української дитини: російська сторона його вже опрацьовує25.04.24, 18:28 • 19471 перегляд

Юлія Шрамко

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