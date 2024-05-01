Из российской оккупации спасены еще трое детей

Еще трое детей в возрасте 11, 9 и 13 лет, были спасены с оккупированной россией территории и вернулись на подконтрольную Украине территорию, таким образом, общее количество детей, возвращенных из Херсонской области с начала 2024 года, достигло 66, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Еще троих детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, это - "11-летняя девочка, которая осталась без присмотра взрослых и рисковала оказаться в оккупационном приюте". "Над ее возвращением работала организация "Save Ukraine", органы опеки и попечительства, службы по делам детей. Это была сверхсложная и срочная задача", - указал глава ОВА.

Он добавил, что "вместе с девочкой выехали еще двое мальчиков 9-ти и 13-ти лет". "За ними присматривал старший совершеннолетний брат, который рисковал попасть в войска страны-агрессора. Вырвать ребят из оккупации стало возможным благодаря слаженной работе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Общественного союза Украинская сеть за права ребенка, органов опеки и попечительства и служб по делам детей области дети", - отметил председатель ОВА.

"Сейчас все дети в безопасности. С ними работают медики и психологи", - сообщил Прокудин.

"С начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 66 детей из Херсонской области. Уверен, что дети смогут оправиться от пережитого. Благодарен всем, кто объединяет свои усилия ради возвращения всех маленьких граждан Украины", - подытожил глава ОВА.

Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка: российская сторона его уже прорабатывает