Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка: российская сторона его уже прорабатывает

Украина передала Катару список с именами почти шести сотен украинских детей, который уже у российской стороны. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Состоялась передача списка из 561 украинского ребенка, который мы передали Катару. Нам сообщили, что он уже прорабатывается российской стороной - сообщил омбудсмен.

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Кроме того, по его словам, в Катаре обсудили вопрос возвращения так называемых "статусных" детей: детей-сирот, детей лишенных родительской опеки.

"Мы отметили, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или опекунами нет разницы. Поэтому рф обязана возвращать детей, независимо от их статуса. Также Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и прорабатывать вопрос об их возвращении в Украину. Отмечу, что по нашим данным таких детей может быть более 3600", - добавил Лубинец.

Также омбудсмен в очередной раз опроверг пропаганду рф: переговоры Украина ведет при посредничестве Катара, прямых переговоров с россией - не было".

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