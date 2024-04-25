Вчера российская "уполномоченная по правам ребенка" мария львова-белова сообщила, что москва и Киев "провели первые очные переговоры" по обмену детей. В Центре противодействия дезифнормации раскрыли истинные мотивы заявлений российского "детского омбудсмена", передает УНН.

Вероятно, своим заявлением львова-белова хотела минимизировать ответственность россии за принудительную депортацию украинских детей - говорится в сообщении.

Контекст

24 апреля львова-белова сообщила, что москва и киев "провели первые очные переговоры" по обмену детей.

Как именно украинские дети оказались в руках россиян - российский омбудсмен не рассказала.

На самом деле эта информация не соответствует действительности, о чем сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, отметив, что возвращение украинских детей и переговоры происходят при посредничестве Катара и катарских дипломатов.

Напомним

Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина и уполномоченного по правам ребенка рф марии львовской-беловой. Их подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Ордера на арест означают, что за пределами россии путина и львовну-белову должны арестовать и передать в суд.