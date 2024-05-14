Ще шістьох дітей врятували з російської окупації
Київ • УНН
Шестеро дітей віком від 5 до 12 років були врятовані від таборів російських окупантів та повернуті на підконтрольну Україні територію.
Шестеро дітей віком від 5 до 12 років були врятовані від таборів російських окупантів та повернуті на підконтрольну Україні територію, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Шестеро дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію та врятувати від таборів російських окупантів. Це дівчинка та п’ять хлопчиків, віком від 5-ти до 12-ти років
Деталі
З його слів, через загрозу відправлення дітей на так зване "оздоровлення" батьки наважилися виїхати з окупації. Адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.
"Над їх поверненням працювала організація "Save Ukraine". Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями. На щастя, нині всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи", - розповів Прокудін.
Доповнення
З початку 2024 року, зі слів голови ОВА, на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 84 дитини із Херсонської області.
З російської окупації врятували родину з підлітком02.05.24, 09:56 • 17325 переглядiв