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Ще шістьох дітей врятували з російської окупації

Ще шістьох дітей врятували з російської окупації

Київ • УНН

 • 18219 перегляди

Шестеро дітей віком від 5 до 12 років були врятовані від таборів російських окупантів та повернуті на підконтрольну Україні територію.

Шестеро дітей віком від 5 до 12 років були врятовані від таборів російських окупантів та повернуті на підконтрольну Україні територію, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Шестеро дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію та врятувати від таборів російських окупантів. Це дівчинка та п’ять хлопчиків, віком від 5-ти до 12-ти років

- написав Прокудін у Telegram.

Деталі

З його слів, через загрозу відправлення дітей на так зване "оздоровлення" батьки наважилися виїхати з окупації. Адже були випадки, коли дітей забирали й не повертали додому.

"Над їх поверненням працювала організація "Save Ukraine". Це була надскладна місія порятунку із затримками на блокпостах та залякуваннями. На щастя, нині всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи", - розповів Прокудін.

Доповнення

З початку 2024 року, зі слів голови ОВА, на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 84 дитини із Херсонської області.

З російської окупації врятували родину з підлітком02.05.24, 09:56 • 17325 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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