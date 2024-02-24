Лубінець обговорив з парламентом Британії питання повернення викрадених українських дітей
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини обговорив з членами Парламенту Великої Британії питання повернення викрадених росіянами українських дітей з рф.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з членами парламенту Великобританії в Центрі захисту прав дитини, аби обговорити повернення українських дітей з рф.
Про це омбудсман розповів у своєму telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
На початку зустрічі омбудсман висловив подяку членами парламенту Великобританії за підтримку в боротьбі проти агресора та за притулок для українців, що втратили домівки через війну.
Лубінець заявив, що є важливе завдання повернути всіх викрадених дітей, підкреслюючи свою відповідальність за реалізацію пункту 4 Формули миру, спрямованого на повернення українських дітей постраждалих від депортації та примусового переміщення.
За інформацією, нині Україна верифікувала 19 546 викрадених дітей, а за даними рфЗМІ їх понад 700 тисяч.
Крім того, омбудсман розповів членами парламенту Великобританії про діяльність Центру захисту прав дитини та використання моделі "Барнахус" з повернутими дітьми.
Ми постійно шукаємо нові механізми впливу на російську федерацію та робимо все можливе задля повернення всіх наших людей на рідну землю, зокрема і дітей
Додамо
На зустрічі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зауважив, що рф повинна понести відповідальність перед трибуналом за геноцид українського народу.
Лубінець обговорив роботу над поверненням цивільних заручників рф з представниками ООН 14.02.24, 17:10 • 23980 переглядiв