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Лубінець обговорив з парламентом Британії питання повернення викрадених українських дітей

Київ • УНН

 • 85449 перегляди

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини обговорив з членами Парламенту Великої Британії питання повернення викрадених росіянами українських дітей з рф.

Лубінець обговорив з парламентом Британії питання повернення викрадених українських дітей

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з членами парламенту Великобританії в Центрі захисту прав дитини, аби обговорити повернення українських дітей з рф.

Про це омбудсман розповів у своєму telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

На початку зустрічі омбудсман висловив подяку членами парламенту Великобританії за підтримку в боротьбі проти агресора та за притулок для українців, що втратили домівки через війну.

Лубінець заявив, що є важливе завдання повернути всіх викрадених дітей, підкреслюючи свою відповідальність за реалізацію пункту 4 Формули миру, спрямованого на повернення українських дітей постраждалих від депортації та примусового переміщення.

За інформацією, нині Україна верифікувала 19 546 викрадених дітей, а за даними рфЗМІ їх понад 700 тисяч.

Крім того, омбудсман розповів членами парламенту Великобританії про діяльність Центру захисту прав дитини та використання моделі "Барнахус" з повернутими дітьми.

Ми постійно шукаємо нові механізми впливу на російську федерацію та робимо все можливе задля повернення всіх наших людей на рідну землю, зокрема і дітей

– зазначив Дмитро Лубінець.

Додамо

На зустрічі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зауважив, що рф повинна понести відповідальність перед трибуналом за геноцид українського народу.

Лубінець обговорив роботу над поверненням цивільних заручників рф з представниками ООН 14.02.24, 17:10 • 23980 переглядiв

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