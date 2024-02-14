Лубінець обговорив роботу над поверненням цивільних заручників рф з представниками ООН
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець обговорив з представниками ООН роботу з повернення російських цивільних заручників та наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на росію.
росія не надає жодної інформації про українців, яких вивезла на свою територію та силою утримує на тимчасово окупованій території. Необхідно більше міжнародного тиску на росію заради якомога швидшого повернення дітей з ТОТ. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець після зустрічі із координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун та головою Моніторингової місії ООН в Україні Даніель Белль, повідомляє УНН.
Мав сьогодні зустріч із координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун та головою Моніторингової місії ООН в Україні Даніель Белль. Дуже детально обговорили роботу України над поверненнями цивільних заручників, яких незаконно викрала росія
Він підкреслив, що рф як і раніше не надає жодної інформації про українців, яких вивезла на свою територію та силою утримує на ТОТ.
Також обговорили повернення дітей, яких депортувала рф. Як наголосив Омбудсман, Україні потрібно якомога більше міжнародного тиску на росію, аби повернення дітей відбувалися якомога частіше.
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Деніз Браун також повідомила про відвідування Закарпатської та Херсонської областей, де брала участь у відкритті Ромського інтеграційного центру та обговорювала спільний експериментальний проєкт у галузі медицини на території України.
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